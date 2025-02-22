64% українців підтримують прямі переговори з Росією, — опитування

Центр Миколаєва, лютий 2025 року. Ілюстративне фото: Світлана Коваль

У лютому 2025 року 64% українців висловилися за прямі переговори з Росією, що на 28% більше, ніж рік тому.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Так, у січні 2024 року прямі переговори з РФ підтримували 38% респондентів. У серпні 2024 року частка прихильників сягнула 52%. Упродовж року ця підтримка зростала, за винятком листопада.

Результати відповідей на питання: «Чи підтримуєте ви проведення прямих переговорів України з Росією щодо припинення війни?». Інфографіка: «Рейтинг»

83% українців вважають, що припинення вогню можливе лише за наявності гарантій безпеки. При цьому 81% підтримують переговори за участю інших країн для пошуку компромісного рішення.

91% опитаних категорично проти можливих переговорів між США та Росією без участі України. Більшість респондентів вважають, що нормалізація відносин між США та РФ вигідна передусім Росії та шкодить Україні й ЄС.

Методологія

Опитування проводилося 20-21 лютого цього року методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 1,2 тисячі респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, після заяв президента США Дональда Трампа про низький рейтинг Володимира Зеленського, опубліковано нове дослідження щодо довіри до президента України.