Українці відчувають розчарування у нинішній владі, — результати опитування

Опитування українців. Фото: Getty Images

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування українців щодо їхніх відчитів до нинішньої влади. Опитані завили, що відчувають переважно розчарування.

Про це свідчать результати опитування КМІС на замовлення ГО «Центр стратегічних комунікацій «Форум».

Під час опитування респондентам ставили запитання «Що ви переважно відчуваєте зараз до нинішньої влади в Україні?». При цьому їм пропонували або обрати до 3 відповідей з переліку з 12 почуттів/емоцій, або назвати свій варіант.

Як зазначається, найбільше респондентів говорили про розчарування (32% серед усіх респондентів) і надію (28%). Далі йдуть такі відповіді, як сором (17%), злість (16%), співчуття (15%), гордість (13%), ненависть (11%).

Що українці відчувають до нинішньої влади. Інфографіка КМІС

Відносно найменше респондентів говорили про страх (8%), вдячність (8%), байдужість (6%), симпатію (6%) і сміх (4%).

Соціологи зазначають, що в усіх регіонах ситуація доводі подібна.

Також вони навели дані в розрізі того, довіряють чи ні респонденти Володимиру Зеленському. Серед тих, хто не довіряє Володимиру Зеленському, переважають негативні емоції: 55% говорять про розчарування, а 35% – про злість. Натомість серед тих, хто довіряє президенту, спектр емоцій більш різноманітний. Наприклад, 41% відчувають надію, 22% — співчуття, 19% — гордість, але водночас 21% також згадують розчарування.

«Це свідчить про диференційоване ставлення українців до «нинішньої влади» та до «президента Володимира Зеленського», — підкреслили в КМІС.

Графік 2. Що Ви переважно відчуваєте зараз до нинішньої влади в Україні? Оберіть до 3-х відповідей. Інфографіка КМІС

Дослідження КМІС тривало з 14 по 24 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, які підконтрольні уряду України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року 64% українців висловилися за прямі переговори з Росією, що на 28% більше, ніж рік тому.

Крім того, більшість громадян України вважають, що ключовим пріоритетом для суспільства має бути підтримка Сил оборони та відсіч російській агресії.