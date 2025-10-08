Більшість українців вважають, що «Слуги народу» гальмують розвиток держави, — опитування

52% українців вважають, що діяльність партії «Слуга народу» радше перешкоджає розвиткові держави.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Водночас 25% опитаних переконані, що чинна керівна партія приносить користь Україні, а ще 23% не змогли визначитися з відповіддю.

Попри переважно критичні оцінки, показники «Слуги народу» покращилися порівняно з лютим 2025 року — тоді 61% респондентів вважав діяльність партії шкідливою, а лише 19% оцінювали її позитивно.

Оцінка діяльності політичних партій. Інфографіка: КМІС

На другому місці за кількістю негативних оцінок — «Батьківщина»: 48% вважають, що її робота гальмує розвиток країни, тоді як 25% бачать у ній користь.

Щодо «Європейської Солідарності», думки українців розділилися: 38% оцінили діяльність партії позитивно, 36% — негативно. Найменше схвальних відгуків отримала «Платформа за життя і мир» — лише 15% респондентів вважають її діяльність корисною, тоді як 43% переконані в протилежному.

Опитування поводилось з 19 по 28 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Усього опитано 1029 респондентів віком від 18 років на підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

