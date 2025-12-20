Баштанський район Миколаївщини атакували КАБами: поранений чоловік

Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото для ілюстрації МикВісті

Вдень 20 грудня російські війська завдали удару по Баштанському району Миколаївщини, попередньо керованими авіабомбами.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок обстрілу поранено чоловіка. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також повідомляється про пошкодження складських приміщень.

Удар по Миколаївщині 19 грудня

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

У Миколаєві внаслідок ворожого удару 19 грудня горіли гаражі і автівки. За попередніми даними, знищено 2 гаражі, легковий автомобіль і трактор, пошкоджено ще 5 гаражів та 1 автомобіль.

У місті через відключення електроенергії на маршрутах курсували 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.