 Російські війська нанесли удар по Баштанському району Миколаївщини

  • субота

    20 грудня, 2025

  • 2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 2.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Баштанський район Миколаївщини атакували КАБами: поранений чоловік

Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото для ілюстрації МикВістіНаслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото для ілюстрації МикВісті

Вдень 20 грудня російські війська завдали удару по Баштанському району Миколаївщини, попередньо керованими авіабомбами.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок обстрілу поранено чоловіка. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також повідомляється про пошкодження складських приміщень.

Удар по Миколаївщині 19 грудня

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

У Миколаєві внаслідок ворожого удару 19 грудня горіли гаражі і автівки. За попередніми даними, знищено 2 гаражі, легковий автомобіль і трактор, пошкоджено ще 5 гаражів та 1 автомобіль.

У місті через відключення електроенергії на маршрутах курсували 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.

Останні новини про: Ракетна атака

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будівлю Уряду
РФ обстріляла Україну рекордною кількістю дронів та ракет: сили оборони збили 751 ціль
У Кабмін влучила ракета «Іскандер-К», а не «Шахед», — посол ЄС в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

Аліса Мелік-Адамян
новини

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Альона Коханчук
новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Ракетна атака

У Кабмін влучила ракета «Іскандер-К», а не «Шахед», — посол ЄС в Україні
РФ обстріляла Україну рекордною кількістю дронів та ракет: сили оборони збили 751 ціль
Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будівлю Уряду

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

9 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні