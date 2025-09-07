Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будівлю Уряду

Російський удар пошкодив дах та верхні поверхи будівлі Уряду. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі під час масованого обстрілу України російські війська вперше пошкодили будівлю Уряду.

Про це повідомила прем'єр-міністра України Юлія Свириденко. 

Влучання зруйнувало дах і верхні поверхи, на місці працюють рятувальники, які гасять пожежу.

— Цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса. Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні, – повідомила вона.

Російський удар пошкодив дах та верхні поверхи будівлі Уряду. Фото: Юлія Свириденко
Російський удар пошкодив дах та верхні поверхи будівлі Уряду. Фото: Юлія СвириденкоНічна атака на Київ 7 вересня

Вночі 7 вересня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Зокрема влучання зафіксовано в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Виникли пожежі і руйнування. Троє людей загинули, серед них немовля. Ще 17 людей отримали поранення.

