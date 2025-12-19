Майже 30 мільярдів гривень потрібно, щоб відремонтувати дороги на Миколаївщині

Ремонт доріг на Миколаївщині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

Для ремонту автомобільних доріг Миколаївщини необхідно понад 29,4 мільярда гривень.

Про це йдеться у програмі економічного і соціального розвитку області на 2026 рік, повідомляють «МикВісті».

Через активні бойові дії 1 117,6 кілометра доріг загального користування місцевого значення, що складає 33,7% від усієї мережі, зазнали пошкоджень. З них 508,7 кілометра певний час перебували під окупацією, а за попередніми даними, майже 289 кілометрів доріг були пошкоджені або зруйновані.

Наслідки цих руйнувань відчули громади Миколаївської та Херсонської областей: погіршилося дорожнє сполучення, збільшився час евакуації населення та доставлення гуманітарних вантажів, а також аграрної та іншої продукції, у тому числі військового призначення.

Зокрема, на ремонти доріг загального користування місцевого значення потрібно близько 9,57 мільярда гривень. З них приблизно 3,03 мільярдів гривень необхідно для приведення до належного стану основних маршрутів руху шкільних автобусів.

Для відновлення доріг державного значення необхідно ще 19,89 мільярда гривень

Таким чином, загальна сума на ремонт та утримання автомобільних шляхів регіону перевищує 29 мільярдів гривень.