На Миколаївщині для ремонту доріг, якими підвозять школярів потрібно понад ₴1,3 млрд

На ремонт «шкільних маршрутів» Миколаївщини потрібно понад 1,3 мільярда гривень. Фото: Єдина будівельна компанія

На ремонт доріг, якими щодня підвозять дітей до шкіл у громадах Миколаївської області, необхідно 1 мільярд 319 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова обласної ради Антон Табунщик під час сесії облради, пишуть «МикВісті».

За його словами, питання піднімалося на Конгресі місцевої та регіональної влади при Президентові України, де вже підрахували орієнтовну суму.

— Ця мережа за маршрутом руху шкільних автобусів грошима виглядає так — потрібен 1 мільярд 319 мільйонів гривень. Це зафіксовано, і будуть підготовлені відповідні пропозиції до бюджету наступного року, — зазначив голова облради Антон Табунщик.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що через погані дороги діти в багатьох громадах витрачають на шлях до школи понад годину і тому фізично не витримують таких поїздок.