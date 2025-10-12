  • неділя

    12 жовтня, 2025

  • 10.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині для ремонту доріг, якими підвозять школярів потрібно понад ₴1,3 млрд

На ремонт «шкільних маршрутів» Миколаївщини потрібно понад 1,3 мільярда гривень. Фото: Єдина будівельна компаніяНа ремонт «шкільних маршрутів» Миколаївщини потрібно понад 1,3 мільярда гривень. Фото: Єдина будівельна компанія

На ремонт доріг, якими щодня підвозять дітей до шкіл у громадах Миколаївської області, необхідно 1 мільярд 319 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова обласної ради Антон Табунщик під час сесії облради, пишуть «МикВісті».

За його словами, питання піднімалося на Конгресі місцевої та регіональної влади при Президентові України, де вже підрахували орієнтовну суму.

— Ця мережа за маршрутом руху шкільних автобусів грошима виглядає так — потрібен 1 мільярд 319 мільйонів гривень. Це зафіксовано, і будуть підготовлені відповідні пропозиції до бюджету наступного року, — зазначив голова облради Антон Табунщик.

Нагадаємо, раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що через погані дороги діти в багатьох громадах витрачають на шлях до школи понад годину і тому фізично не витримують таких поїздок.

Останні новини про: Діти

Об'єднані теплом і турботою: на Миколаївщині запрацював Клуб патронатних вихователів та помічників
Прем’єрка Литви презентувала в Києві ініціативу допомоги викраденим Росією українським дітям
Незаконна оренда землі та неналежний санітарний стан: що виявили депутати у Рацинській спецшколі на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Даріна Мельничук
новини

Миколаїв отримає ще ₴61 млн з держбюджету на шкільне харчування, на яке скаржаться батьки

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Діти

Незаконна оренда землі та неналежний санітарний стан: що виявили депутати у Рацинській спецшколі на Миколаївщині
Прем’єрка Литви презентувала в Києві ініціативу допомоги викраденим Росією українським дітям
Об'єднані теплом і турботою: на Миколаївщині запрацював Клуб патронатних вихователів та помічників

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Миколаїв підписав угоду про побратимство з містом Сантьяго-де-Калі в Колумбії

1 день тому

Нова депутатська група, премії медикам і дороги без ремонту: як прошла виїзна сесія Миколаївської облради

Головне сьогодні