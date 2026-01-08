Благодійники відремонтували укриття для 365 школярів Казанківської гімназії на Миколаївщині. Фото: KSE Foundation

У Казанківській гімназії на Миколаївщині 365 учнів змогли повернулися до очного навчання після того, як благодійники оновили у закладі освіти укриття.

Про це повідомили в благодійному фонді KSE Foundation — фонд Київської школи економіки.

У гімназії наразі навчається 365 учнів, серед яких п’ятеро дітей внутрішньо переміщених осіб та п’ятеро дітей з особливими освітніми потребами. Від початку повномасштабного вторгнення гімназія близько пів року працювала дистанційно.

Зазначається, що відновити офлайн-навчання Казанквіській гімназії вдалося лише після облаштування у ній укриття в підвальному приміщенні, яке раніше слугувало у ролі складу. Водночас воно потребувало суттєвого дооснащення — приміщення не мало меблів, якісної вентиляції, резервного освітлення та належних санітарних кімнат для тривалого перебування в укритті дітей під час повітряних тривог.

У межах проєкту в укритті демонтували старі перегородки, двері, замінили електропроводку та застарілу систему вентиляції. Благодійники облаштували нові електромережі й освітлення, змонтували сучасну вентиляційну систему, встановили металопластикові двері, поклали керамічну плитку в вбиральнях та обладнали санвузли, адаптовані для потреб маломобільних груп населення.

— В одному з приміщень ми облаштували гімназійний кінозал, який використовуємо для навчання та активностей, що допомагають знизити рівень тривожності дітей, — розповіла директорка Казанківської гімназії №1 Інна Онищенко.

У фонді зазначають, що оновлене укриття доступне не лише для учнів і педагогів гімназії. Ним також користуються 114 вихованців дитячо-юнацької спортивної школи та 92 учні музичної школи, які займаються на базі закладу.

