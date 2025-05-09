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Служба відновлення планує витратити ₴946 млн на ремонт понад 800 км доріг на Миколаївщині

Ремонт доріг на Миколаївщині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіРемонт доріг на Миколаївщині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

У Миколаївській області планують витратити 946 мільйонів гривень на ремонт на 814 кілометрів автошляхів державного значення.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. Роботи триватимуть із 2025 по 2026 рік. Йдеться про поточні та середні ремонти — переважно оновлення асфальту від засипання просідань і укріплення узбіч до фрезерування покриття, до ліквідації ямковості та прибирання сміття, а також відновлення окремих ділянок у містах і мостів у Миколаєві.

Міжнародні дороги, що ремонтуватимуться:

  • М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), км 100+285 – км 157+052

  • М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+510 – км 158+875

У межах Миколаєва передбачено ремонт покриття проїзної частини, а також двох мостів:

  • Південнобузького (км 131+210 – км 132+754)

  • Інгульського (км 134+791 – км 135+264)

Національні дороги:

  • Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 – км 110+140, км 113+678 – км 221+363

  • Під’їзд до Міжнародного аеропорту «Миколаїв», км 0+000 – км 2+263

Регіональні дороги:

  • Р-55 /М-14/ – Вознесенськ – Новий Буг, км 72+633 – км 112+694

  • Р-75 КПП «Тимкове» – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, км 83+907 – км 125+060, км 131+592 – км 198+475

Територіальні дороги:

  • Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 0+000 – км 70+094, км 70+333 – км 174+389

  • Т-15-07 Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку «Чорноморка», км 0+000 – км 66+763, км 70+581 – км 76+574

  • Т-15-13 Нечаяне – Очаків, км 0+000 – км 36+950

  • Т-15-15 Федорівка – Рибаківка – база відпочинку «Лугове», км 0+000 – км 25+121

Нагадаємо, що у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.

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