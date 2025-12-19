Жителі будинку у Миколаєві півроку не можуть розірвати договір з «Містом для людей», яке продовжує надсилати рахунки

Будинок на Богоявленському проспекті, 340. Фото: Google Maps за 2020 рік

У Миколаєві мешканці будинку на проспекті Богоявленському, 340 скаржаться на управляючу компанію «Місто для людей Миколаїв». За словами жителів, компанія вже близько пів року нараховує плату за обслуговування будинку, попри те, що з 1 червня 2025 року його обслуговує інша управляюча компанія.

До редакції «МикВісті» звернулася місцева мешканка Анастасія Марченко, яка розповіла, що платіжки від «Міста для людей» мешканці отримали за період з червня по жовтень 2025 року, хоча договір із цією компанією розірвали. Водночас отримати офіційні роз’яснення щодо підстав таких нарахувань людям не вдається.

Жінка скаржиться, що представники «Міста для людей» просто відмовляються приймати протоколи зборів співвласників будинку, які підтверджують зміну управителя. Факти відмови, як зазначає жінка, зафіксовані на відео, також є свідки.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Люди також намагалися надіслати документи поштою, але їх теж не приймають. Крім цього, мешканці будинку надсилали документи курʼєром, але за словами Анастасії Марченко, представники управляючої компанії посилали його нецензурною лексикою.

«Ми вже неодноразово їм завозили документи. В мене є відео, де на початку, як ми хотіли відмовитись від них, я завозила протоколи, які були забрані. Потім знову завозила інша людина, її довели до істерики викликом поліції. Поліція так і не приїхала. Потім третій раз була людина, вона теж зняла відео, як у неї не прийняли цей пакет документів, вона їх поклала в скриньку. І ось буквально трохи менше місяця тому назад я там була. В мене є відеозапис про те, що вони теж пакет документів не прийняли, я його залишила на столі», — скаржиться жителька будинку.

Окрім цього мешканці вказують, що «Миколаївобленерго» розірвало договір із ТОВ «Місто для людей». Попри це, стверджують жителі будинку, компанія «Місто для людей» продовжує приписувати собі виконання робіт і нараховувати плату за послуги, які фактично не надає.

«Департамент ЖКГ сказав, що всі документи у нас в порядку. Ми отримали відповідь від департаменту, що у нас з документами все добре, розбирайтесь. «Місто для людей» кричало, що буде звертатися до суду. Але до сих пір до суду вони не звернулися», — каже жінка.

Мешканці наголошують, що всі технічні роботи у будинку — зокрема гідравлічні випробування — виконувала нова управляюча компанія «Корабельний», що підтверджується відповідними актами. Вони також мають документи від «Миколаївоблтеплоенерго», які, за їхніми словами, свідчать про те, що «Місто для людей» не проводило промивку системи опалення та гідравлічні роботи.

«УК «Корабельний» платить за світло. І за скільки років у будинку зробили гідравліку, ніколи такого не робили. Нарікань на нову управляючу компанію немає, ми її самі обирали», — додає Анастасія Марченко.

Документ, який підтверджує, що будинок обслуговує компанія УК «Корабельний» Компанія «Місто для людей» відмовилась приймати протоколи, люди залишили свої звернення в скринці. Скриншот з відео

Мешканці просять відповідні служби та контролюючі органи надати правову оцінку ситуації та зобов’язати компанію припинити, за їхніми словами, незаконні нарахування. У ТОВ «Місто для людей» заперечують звинувачення мешканців будинку та заявляють, що договір на управління будинком залишається чинним.

У коментарі «МикВісті» в управляючій компанії зазначили, що між компанією та співвласниками будинку було укладено договір про надання послуг, який не припинявся. За інформацією компанії, вони не отримували повідомлень про припинення дії договору.

«Жодних письмових повідомлень про припинення або непродовження договору від співвласників будинку компанія не отримувала», — зазначили у ТОВ «Місто для людей».

Крім того, у компанії наголосили, що пункт 26 договору передбачає внесення будь-яких змін до умов договору, зокрема його припинення, виключно шляхом укладення додаткової угоди між сторонами.

«Пункт 26 договору — внесення змін до умов цього договору відбувається шляхом укладання сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором. Жодних повідомлень від співвласників будинку 340 не було отримано, підстави для припинення договору відсутні», — зазначають у компанії.

Нагадаємо, на початку травня 2025 року в Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта. Згодом стало відомо, що причиною стала суперечка між двома керуючими компаніями.

Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

А в департаменті ЖКГ міськради підтвердили, що ліфт був зупинений незаконно і «Південна» отримала припис з вимогою поновити його роботу.

Після цього мешканцям будинку на вулиці Космонавтів 53, де через конфлікт двох управляючих компаній вимкнули ліфт, пропонують провести нові вибори на загальних зборах.

Також нагадаємо, що у серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.