Миколаївці скаржаться на «Місто для людей», яке нараховує оплату після зміни управляючої компанії. Фото з сайту vn.com.ua

Мешканці будинку по проспекту Богоявленському, 340 у Миколаєві скаржаться на управляючу компанію «Місто для людей». За їхніми словами, компанія нараховує плату за обслуговування, хоча вже не має відношення до будинку.

Про це повідомляє у Facebook-групі контакт-центру Миколаївської міської ради Анастасія Марченко.

Вона прикріпила документи, які засвідчують, що на зборах мешканці будика змінили управляючу компанію з ТОВ «Місто для людей» на ТОВ «Корабельний». Розірвання договорю набрало чинності з 1 червня.

Люди обурені, що їм нарахували оплату за обслуговування за червень, хоча їхній будинок перейшов на обслуговування іншої управляючої компанії. За словами Анастасії Марченко, усі необхідні документи щодо розірвання договору з попередньою компанією були вчасно подані до департаменту ЖКГ міста.

«Я особисто відносила документи про розірвання договору і надсилала їх рекомендованим листом з повідомленням. Чому порушують наші права?» — йдеться у зверненні.

Мешканці просять міську раду допомогти розібратися в ситуації з управляючою компанією.

Документи про зміну управителя будинку. Фото: Facebook Документи про зміну управителя будинку. Фото: Facebook

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці будинків по вулиці Космонавтів поскаржились на аварійний стан під’їздів, що постраждали через російські обстріли два роки тому. У відповідь керуюча компанія «Місто для людей. Миколаїв» відповіла, що грошей на ремонт наразі немає та вказала на заборгованість самих мешканців. Після цього управляюча компанія «Місто для людей Миколаїв» заявила, що до зони їхньої відповідальності не належить прибирання території навколо контейнерів для сміття за адресою вулиця Олійника, 34.

Також нагадаємо, що жителі будинку на вулиці Лазурній, 10а в Миколаєві намагаються вийти з-під управління ТОВ «Управляюча компанія БРИЗ ПРО» та перейти на самостійне управління у форматі ОСББ. Вони вже провели збори, оформили статут, обрали правління й створили повноцінне об’єднання співвласників. Проте керівна компанія відмовляється визнавати їхнє рішення й не дозволяє припинити договір.