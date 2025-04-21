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Два роки без ремонту після обстрілів: у Миколаєві жителі скаржаться на аварійні під'їзди

Стан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья КолосенкоСтан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко

У Миколаєві жителі вулиці Космонавтів скаржаться на аварійний стан під’їздів у будинках, пошкоджених через російські обстріли два роки тому.

Про це написала Дарья Колосенко в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

Стан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья КолосенкоСтан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко
Стан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья КолосенкоСтан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко
Стан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья КолосенкоСтан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко

За її словами, будинок №69 обслуговує компанія «Місто для Людей», яка тільки обіцяє усе відремонтувати.

«Вулиця Космонавтів 69, під'їзди у аварійному стані! Після трьох прильотів, вже два роки «Місто для Людей», кормить обіцянками мешканців цього дому, щось ось, ось відремонтують під'їзди. Навіс над вхідними дверима у під'їзд в любу мить може впасти на голову дітям! Будь ласка зверніть увагу», — написала Дарья Колосенко

Стан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья КолосенкоСтан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко
Стан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья КолосенкоСтан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко
Стан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья КолосенкоСтан будинку 69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко

До обговорення долучилися й інші мешканці вулиці. Люди з будинків №71 та №73а також скаржаться на бездіяльність обслуговуючої компанії.

«Космонавтів 73а, в жахливому стані! Ця компанія нічого не робила і не робить!», — написала Марія Бондарчук.

«Космонавтів, 71, наступний будинок, така ж сама історія», — написала Тетяна Фірсов.

Раніше повідомлялось, що миколаївці скаржаться на занедбаний стан сквер по вулиці 9-й Поздовжній та просять владу відреагувати.

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