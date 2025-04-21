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Сміття та антисанітарія: миколаївці поскаржились на занедбаний стан скверу

Стан скверу. Фото: Facebook/ Contact CenterСтан скверу. Фото: Facebook/ Contact Center

Миколаївці скаржаться на занедбаний стан сквер по вулиці 9-й Поздовжній та просять владу відреагувати.

Про це Наталія Малиновська написала в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

За її словами, у сквері антисанітарія і ніхто не прибирає купи сміття. Також вона опублікувала фотографії, де видно розкидане сміття, опале листя та гілки.

«Адміністрація Інгульського району, мерія, хоча би хтось. Зверніть увагу на сквер по вулиці 9-й Поздовжні. Жахливий стан. Антисанітарія. Купа сміття, ще й люди виносять гілки дерев, листя. Ці фото — тільки менша частина побаченого», — пише жінка.

Стан скверу. Фото: Facebook/ Contact CenterСтан скверу. Фото: Facebook/ Contact Center
Стан скверу. Фото: Facebook/ Contact CenterСтан скверу. Фото: Facebook/ Contact Center
Стан скверу. Фото: Facebook/ Contact CenterСтан скверу. Фото: Facebook/ Contact Center

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканка будинку 16 по вулиці Бузника, звернула увагу, що поряд із другим під’їздом, зруйнувався та нахилився електричний стовп.

Раніше жителька Миколаєва поскаржилась на покинуті біля їх будинку маршрутки, які стоять там роками. Звернення жінки райадміністрація пообіцяла передати до поліції.

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