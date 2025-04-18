  • пʼятниця

    18 квітня, 2025

  • 19°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 19° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Майже впав»: у Миколаєві мешканці занепокоєні аварійним стовпом біля їх будинку

Пошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся ЗеленінаПошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся Зеленіна

У Миколаєві мешканка будинку 16 по вулиці Бузника, звернула увагу, що поряд із другим під’їздом, зруйнувався та нахилився електричний стовп.

Олеся Зеленіна опублікувала скаргу в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

«Вулиця Бузника, 16, 2 під'їзд. Стовп майже впав. Біля нього проходить дуже багато людей», — написала Олеся Зеленіна

У коментарях до допису користувачі додали, що поруч розташована школа, тож щодня повз небезпечне місце проходять діти.

Пошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся ЗеленінаПошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся Зеленіна
Пошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся ЗеленінаПошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся Зеленіна
Пошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся ЗеленінаПошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся Зеленіна

Міська служба оперативного реагування повідомила, що зареєструвала звернення жінки.

Нагадаємо, що у Миколаєві через негоду, вітер та налипання снігу дерева впали на припарковані автомобілі.

Раніше жителька Миколаєва поскаржилась на покинуті біля їх будинку маршрутки, які стоять там роками. Звернення жінки райадміністрація пообіцяла передати до поліції.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві провели 36 загальних зборів ОСББ за рік: житловий фонд відзвітував
Жителі постраждалої від обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві вже тиждень сидять без газу
У мерії Миколаєві відзвітували, що ще одне ОСББ перейшло на сонячну енергію
Реклама

Читайте також:

новини

Одеса виділить ₴60 млн на когенераційні установки, щоб забезпечити місто теплом та світлом у блекаути

Аліна Квітко
новини

Порушення військового обліку: Одещина серед регіонів з найбільшою кількістю штрафів

Світлана Іванченко
новини

Майже як до війни: посівна площа на Миколаївщині цього року сягне 1,4 млн гектарів

Аліна Квітко
новини

ФОПів меншає: Миколаївщина втратила понад 400 підприємців за три місяці

Світлана Іванченко
новини

Ділив на 4 суму «відкату». Поліція знайшла докази у калькуляторі арештованого в Миколаєві комунальника

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаїв

У мерії Миколаєві відзвітували, що ще одне ОСББ перейшло на сонячну енергію
Жителі постраждалої від обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві вже тиждень сидять без газу
У Миколаєві провели 36 загальних зборів ОСББ за рік: житловий фонд відзвітував

Майже як до війни: посівна площа на Миколаївщині цього року сягне 1,4 млн гектарів

У Москві відреагували на заяву США вийти з мирних переговорів: «Контакти йдуть складно»

2 години тому

Головне сьогодні