«Майже впав»: у Миколаєві мешканці занепокоєні аварійним стовпом біля їх будинку

Пошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся Зеленіна

У Миколаєві мешканка будинку 16 по вулиці Бузника, звернула увагу, що поряд із другим під’їздом, зруйнувався та нахилився електричний стовп.

Олеся Зеленіна опублікувала скаргу в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

«Вулиця Бузника, 16, 2 під'їзд. Стовп майже впав. Біля нього проходить дуже багато людей», — написала Олеся Зеленіна.

У коментарях до допису користувачі додали, що поруч розташована школа, тож щодня повз небезпечне місце проходять діти.

Пошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся Зеленіна Пошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся Зеленіна Пошкоджений стовп біля будинку по вулиці Бузника у Миколаєві. Фото: Олеся Зеленіна

Міська служба оперативного реагування повідомила, що зареєструвала звернення жінки.

Нагадаємо, що у Миколаєві через негоду, вітер та налипання снігу дерева впали на припарковані автомобілі.

Раніше жителька Миколаєва поскаржилась на покинуті біля їх будинку маршрутки, які стоять там роками. Звернення жінки райадміністрація пообіцяла передати до поліції.