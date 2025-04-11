У Миколаєві через негоду дерева впали на припарковані автівки
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- Світлана Іванченко
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13:49, 11 квітня, 2025
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У Миколаєві 11 квітня через негоду, вітер та налипання снігу дерева впали на припарковані автомобілі.
Про це повідомляють та надсилають фотографії жителі міста, пишуть «МикВісті».
Один із таких випадків стався у дворі на вулиці Шнеєрсона, де дерева впали на машини, припарковані поблизу будинку.
«Негода заподіяла ось таку шкоду. Зранку чекаємо на допомогу комунальних служб і на жаль немає нікого», — написала читачка.
Подібні ситуації також по вулиці 3-й Слобідській. А по вулиці Лазурній дерево впало, але не пошкодило автівки.
Негода на Миколаївщині 11 квітня
Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.
Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.
Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.
У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.
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