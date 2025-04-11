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У Миколаєві через негоду дерева впали на припарковані автівки

Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиці Шнеєрсона, 2, 11 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиця Шнеєрсона, 11 квітня 2025 року. Фото: читачі «МикВісті»

У Миколаєві 11 квітня через негоду, вітер та налипання снігу дерева впали на припарковані автомобілі.

Про це повідомляють та надсилають фотографії жителі міста, пишуть «МикВісті»

Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиці Шнеєрсона, 2, 11 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиця Шнеєрсона, 11 квітня 2025 року. Фото: читачі «МикВісті»
Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиці Шнеєрсона, 2, 11 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиця Шнеєрсона, 11 квітня 2025 року. Фото: читачі «МикВісті»
Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиці Шнеєрсона, 2, 11 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиця Шнеєрсона, 11 квітня 2025 року. Фото: читачі «МикВісті»

Один із таких випадків стався у дворі на вулиці Шнеєрсона, де дерева впали на машини, припарковані поблизу будинку.

«Негода заподіяла ось таку шкоду. Зранку чекаємо на допомогу комунальних служб і на жаль немає нікого», — написала читачка. 

Подібні ситуації також по вулиці 3-й Слобідській. А по вулиці Лазурній дерево впало, але не пошкодило автівки.

Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиця 3-а Слобідська, 11 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиця 3-а Слобідська, квітня 2025 року. Фото: читачі «МикВісті»
Через негоді впало дерево у Миколаєві по вулиці Лазурній 16, 11 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Через негоді впало дерево у Миколаєві по вулиці Лазурній, 11 квітня 2025 року. Фото: читачі «МикВісті»
Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиця 3-а Слобідська, 11 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»Через негоді дерево впало на припарковані автомобілі. Миколаїв, вулиця 3-а Слобідська, 11 квітня 2025 року. Фото: читачі «МикВісті»

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.

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