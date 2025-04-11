Миколаїв з ночі замело снігом: водіїв на літній резині закликають утриматись від поїздок

11 квітня Миколаїв та область замело снігом. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

За даними обласного гідрометцентру, негода збережеться щонайменше до першої половини дня, повідомляють «МикВісті».

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

— Дуже важка ситуація на підйомах, ваші машини буксують, не можуть піднятись і створюють аварійні ситуації. Поліція дуже стурбована, дуже велика кількість у них проблем. Будьте уважні, — закликають миколаївців.

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Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

— Маємо перелік доріг, де негода найчастіше провокує затори. Комунальники зосереджують там зусилля. Дякую всім за розуміння. Бережіть себе та не ризикуйте на дорозі, — написав міський голова.

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Нагадаємо, 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.