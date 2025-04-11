  • пʼятниця

    11 квітня, 2025

  • -0.6°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 11 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -0.6° Слабкий сніг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаїв з ночі замело снігом: водіїв на літній резині закликають утриматись від поїздок

11 квітня Миколаїв та область замело снігом. Фото: «МикВісті»11 квітня Миколаїв та область замело снігом. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу. 

За даними обласного гідрометцентру, негода збережеться щонайменше до першої половини дня, повідомляють «МикВісті».

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

— Дуже важка ситуація на підйомах, ваші машини буксують, не можуть піднятись і створюють аварійні ситуації. Поліція дуже стурбована, дуже велика кількість у них проблем. Будьте уважні, — закликають миколаївців.

Фото «МикВісті» надіслали читачіФото «МикВісті» надіслали читачі
Фото «МикВісті» надіслали читачіФото «МикВісті» надіслали читачі
Фото «МикВісті» надіслали читачіФото «МикВісті» надіслали читачі

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

— Маємо перелік доріг, де негода найчастіше провокує затори. Комунальники зосереджують там зусилля. Дякую всім за розуміння. Бережіть себе та не ризикуйте на дорозі, — написав міський голова.

Фото «МикВісті» надіслали читачіФото «МикВісті» надіслали читачі
Фото «МикВісті» надіслали читачіФото «МикВісті» надіслали читачі
Фото «МикВісті» надіслали читачіФото «МикВісті» надіслали читачі

Нагадаємо,  8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.

Останні новини про: Прогноз погоди

Сильний мороз і шквальний вітер у Карпатах: рятувальники показали ситуацію у високогір’ї
Температурний рекорд дня: у Миколаєві 8 квітня стало найхолоднішим за 23 роки спостережень
На Миколаївщині 11 квітня прогнозують мокрий сніг та ожеледицю
Реклама

Читайте також:

новини

«Нічого гарного», — директор ДЖКХ про вплив корупційного скандалу на міжнародну допомогу Миколаєву

Аліса Мелік-Адамян
новини

Оперативні новини про ситуацію в Миколаєві у Telegram

Катерина Середа
новини

Служба відновлення розірвала договори з підрядниками, які мали будувати водогін для Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

«Масштаби руйнувань на Херсонщині — жахливі і продовжують зростати щодня», — начальник ОВА

Світлана Іванченко
новини

Дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції

Аліна Квітко

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині 11 квітня прогнозують мокрий сніг та ожеледицю
Температурний рекорд дня: у Миколаєві 8 квітня стало найхолоднішим за 23 роки спостережень
Сильний мороз і шквальний вітер у Карпатах: рятувальники показали ситуацію у високогір’ї

На трасах Миколаївщини через негоду заборонили рух вантажівок та автобусів

«Нічого гарного», — директор ДЖКХ про вплив корупційного скандалу на міжнародну допомогу Миколаєву

Служба відновлення розірвала договори з підрядниками, які мали будувати водогін для Миколаєва

СУСПІЛЬСТВО

Юлія Бойченко

Головне сьогодні