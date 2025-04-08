Температурний рекорд дня: у Миколаєві 8 квітня стало найхолоднішим за 23 роки спостережень

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У вівторок, 8 квітня, у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології

Мінімальна температура 8 квітня досягла значення -2,2°С. Попередній рекорд в 2002 році становив -1,1°С.

Нагадуємо, що абсолютний мінімум температури повітря за весь період спостережень по Миколаєву зафіксований 11 січня 1950 року і становить -27,6°.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області синоптики прогнозують зниження температури до -3°C у нічні та ранкові години протягом тижня.