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Синоптики на Миколаївщині прогнозують заморозки до -3°C: вони можуть пошкодити ранньоквітучі дерева

Заморозки пошкодять ранньоквітучі плодові дерева. Фото: МикВістіЗаморозки пошкодять ранньоквітучі плодові дерева. Фото: МикВісті

У Миколаївській області синоптики прогнозують зниження температури до -3°C у нічні та ранкові години протягом наступного тижня.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, штормовий північний вітер до 15–20 м/с триматиметься до кінця доби.

Прогноз погоди на 7 квітня 2025 року по Миколаївській області: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 - 14 м/с. Температура повітря: вночі сильні заморозки 0 - 3°, вдень 3 - 8° тепла. По Миколаєву вночі заморозки 0 - 3°, вдень 5 - 7° тепла.

В Українському гідрометеорологічному центрі додали, що заморозки охоплять більшість регіонів. В умовах таких перепадів температур рослини, що вже встигли розцвісти, можуть постраждати від холоду.

Як відомо, на Миколаївщині у Вознесенську та Південноукраїнську 6 квітня випав сніг. Водночас в деяких домогосподарствах вже встигла зацвісти вишня.

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