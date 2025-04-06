  • неділя

    6 квітня, 2025

  • Легкий дощ

    Миколаїв

  • 6 квітня , 2025 неділя

  • Миколаїв • Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині випав сніг у квітні: синоптики прогнозують ожеледицю в найближчі години по області

На Миколаївщині у Вознесенську та Південноукраїнську 6 квітня випав сніг. Водночас в деяких домогосподарствах вже встигла зацвісти вишня.

Про це повідомляють «МикВісті».

Гідрометцентр попереджає, що в найближчі 1-2 години в Миколаєві та області очікується ожеледиця. Згідно з прогнозами, ожеледиця може зберігатися і вночі 7 квітня.

Окрім Миколаївщини, сніг покрив Одесу, Тернопільську, Львівську та Черкаську області.

снігУ Вознесенську 6 квітня випав сніг. Фото: МикВісті
снігУ Вознесенську 6 квітня випав сніг. Фото: МикВісті
Південноукраїнськ також засніжило 6 квітня. Фото: Богдан ГрицевичПівденноукраїнськ також засніжило 6 квітня. Фото: Богдан Грицевич
Південноукраїнськ також засніжило 6 квітня. Фото: Богдан ГрицевичПівденноукраїнськ також засніжило 6 квітня. Фото: Богдан Грицевич

Нагадаємо, що на Миколаївщині прогнозують похолодання через вплив арктичного повітря з півночі Європи. Так, вночі та вранці з 7 по 11 квітня очікуються заморозки від 0 до -3°С.

За словами синоптика Наталки Діденко, з понеділка, 7 квітня, по всій Україні очікується подальше похолодання, з нічними заморозками та снігопадами. Тиждень принесе холодну погоду з ранковою ожеледицею на дорогах. Також зниження температури може негативно вплинути на ранньоквітучі плодові дерева, посіви, а також створити ризики для підприємств у різних галузях. Потепління, за прогнозами, настане після Вербної неділі.

Останні новини про: Прогноз погоди

У Миколаївській області сьогодні очікується тепла погода
З 6 квітня зниження температури до 0°C і нижче в Україні вважатиметься заморозками, — синоптики
На Миколаївщині прогнозують заморозки
Реклама

Читайте також:

новини

Нічна атака дронами по Миколаєву: поранено четверо людей, пошкоджено 13 будинків

Аліна Квітко
новини

«Все треба робити своєчасно», — голова депкомісії про вирішення проблем, які знайшли омбудсмени в закладах освіти Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини

«Стоять в черзі, щоб піднятися до дому»: у Миколаєві мешканці будинку медиків скаржаться на несправний ліфт

Світлана Іванченко
новини

Декларації: скільки заробляють заступники мера Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Жителі Миколаєва просять прибрати сміттєзвалище у Тернівці

Даріна Мельничук

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині прогнозують заморозки
З 6 квітня зниження температури до 0°C і нижче в Україні вважатиметься заморозками, — синоптики
У Миколаївській області сьогодні очікується тепла погода

Комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки Миколаєва

3 години тому

6 квітня — День жалоби: Миколаїв вшановує загиблих через атакі РФ у Кривому Розі

Головне сьогодні