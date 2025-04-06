На Миколаївщині випав сніг у квітні: синоптики прогнозують ожеледицю в найближчі години по області

На Миколаївщині у Вознесенську та Південноукраїнську 6 квітня випав сніг. Водночас в деяких домогосподарствах вже встигла зацвісти вишня.

Про це повідомляють «МикВісті».

Гідрометцентр попереджає, що в найближчі 1-2 години в Миколаєві та області очікується ожеледиця. Згідно з прогнозами, ожеледиця може зберігатися і вночі 7 квітня.

Окрім Миколаївщини, сніг покрив Одесу, Тернопільську, Львівську та Черкаську області.

У Вознесенську 6 квітня випав сніг. Фото: МикВісті У Вознесенську 6 квітня випав сніг. Фото: МикВісті

Південноукраїнськ також засніжило 6 квітня. Фото: Богдан Грицевич Південноукраїнськ також засніжило 6 квітня. Фото: Богдан Грицевич

Нагадаємо, що на Миколаївщині прогнозують похолодання через вплив арктичного повітря з півночі Європи. Так, вночі та вранці з 7 по 11 квітня очікуються заморозки від 0 до -3°С.

За словами синоптика Наталки Діденко, з понеділка, 7 квітня, по всій Україні очікується подальше похолодання, з нічними заморозками та снігопадами. Тиждень принесе холодну погоду з ранковою ожеледицею на дорогах. Також зниження температури може негативно вплинути на ранньоквітучі плодові дерева, посіви, а також створити ризики для підприємств у різних галузях. Потепління, за прогнозами, настане після Вербної неділі.