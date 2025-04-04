На Миколаївщині прогнозують заморозки

Берегова лінія мікрорайону «Намив» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині прогнозують похолодання через вплив арктичного повітря з півночі Європи. Так, вночі та вранці з 7 по 11 квітня очікуються заморозки від 0 до -3°С.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, погодні умови відповідають другому рівню небезпечності (помаранчевий).

Синоптики попереджають, що зниження температури може негативно вплинути на ранньоквітучі плодові дерева, посіви, а також створити ризики для підприємств у різних галузях.

Зазначається, що прогноз та попередження будуть уточнювати щоденними метеозведеннями.

Нагадаємо, що 14 березня у Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.