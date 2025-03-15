Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 14 березня
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- Анна Гакман
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12:07, 15 березня, 2025
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Вчора, 14 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.
За даними Миколаївського гідрометцентру, максимальна температура сягнула +20,5°С.
Попередній рекорд у 2002 році становив +18,8°С.
Фахівці нагадують, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.
Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, у Миколаївській області очікується до +22 градусів вдень та мінлива хмарність.
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