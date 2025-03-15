Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 14 березня

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Вчора, 14 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.

За даними Миколаївського гідрометцентру, максимальна температура сягнула +20,5°С.

Попередній рекорд у 2002 році становив +18,8°С.

Фахівці нагадують, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, у Миколаївській області очікується до +22 градусів вдень та мінлива хмарність.