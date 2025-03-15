  • субота

    15 березня, 2025

  • 16°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 16° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 14 березня

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Вчора, 14 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.

За даними Миколаївського гідрометцентру, максимальна температура сягнула +20,5°С.

Попередній рекорд у 2002 році становив +18,8°С.

Фахівці нагадують, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, у Миколаївській області очікується до +22 градусів вдень та мінлива хмарність.

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині 14 березня синоптики прогнозують до +22°C
До кінця століття середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C
На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +22°C
Реклама

Читайте також:

новини

П'ять років без ремонту: У Миколаєві скейт-парк на Херсонському шосе став небезпечним для дітей

Аліна Квітко
новини

У Первомайську з 1 квітня зростуть тарифи на воду

Світлана Іванченко
новини

Безкоштовна допомога: у Миколаєві відкрили простір для пошиву одягу та легких ремонтів

Даріна Мельничук
новини

«Хайпові заголовки», — У департаменті освіти Миколаївщини звинуватили журналістів у скандалі з перевіркою інтернатів

Катерина Середа
новини

Шанс на виправлення: у Миколаєві обговорили реалізацію Програми відновного правосуддя для неповнолітніх

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +22°C
До кінця століття середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C
На Миколаївщині 14 березня синоптики прогнозують до +22°C

На Миколаївщині ППО знищила два «Шахеди»: росіяни атакували дронами Куцурубську громаду

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

2 години тому

Головне сьогодні