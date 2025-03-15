  • субота

    15 березня, 2025

  • 7.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 7.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +22°C

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 15 березня, у Миколаївській області очікується до +22 градусів вдень та мінлива хмарність.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Вночі та вдень без опадів.

Температура повітря в області становитиме вночі від +6° до +11°, а вдень підніметься від +17° до +22°. На узбережжі очікується від +12° до +14°.

У Миколаєві вночі очікується від +8° до +10°, вдень — від +18° до +20°. 

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.

Останні новини про: Прогноз погоди

У Миколаєві 12 березня зафіксували температурний рекорд
На Миколаївщині 14 березня синоптики прогнозують до +22°C
До кінця століття середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C
Реклама

Читайте також:

новини

У Первомайську з 1 квітня зростуть тарифи на воду

Світлана Іванченко
новини

Безкоштовна допомога: у Миколаєві відкрили простір для пошиву одягу та легких ремонтів

Даріна Мельничук
новини

«Хайпові заголовки», — У департаменті освіти Миколаївщини звинуватили журналістів у скандалі з перевіркою інтернатів

Катерина Середа
новини

Шанс на виправлення: у Миколаєві обговорили реалізацію Програми відновного правосуддя для неповнолітніх

Аліса Мелік-Адамян
новини

За два тижні на Миколаївщині 129 разів горіли очерет та суха трава, загальна площа майже 190 гектарів

Юлія Бойченко

Останні новини про: Прогноз погоди

До кінця століття середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C
На Миколаївщині 14 березня синоптики прогнозують до +22°C
У Миколаєві 12 березня зафіксували температурний рекорд

Заяви про оточення українських військ у Курській області не відповідають дійсності, — Генштаб

«Хайпові заголовки», — У департаменті освіти Миколаївщини звинуватили журналістів у скандалі з перевіркою інтернатів

10 годин тому

Екснардепка Кормишкіна визнала провину у незаконному збагаченні і уклала угоду з прокуратурою

Головне сьогодні