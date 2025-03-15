На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +22°C

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 15 березня, у Миколаївській області очікується до +22 градусів вдень та мінлива хмарність.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Вночі та вдень без опадів.

Температура повітря в області становитиме вночі від +6° до +11°, а вдень підніметься від +17° до +22°. На узбережжі очікується від +12° до +14°.

У Миколаєві вночі очікується від +8° до +10°, вдень — від +18° до +20°.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.