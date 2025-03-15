На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +22°C
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- Даріна Мельничук
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3:10, 15 березня, 2025
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Сьогодні, 15 березня, у Миколаївській області очікується до +22 градусів вдень та мінлива хмарність.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Вночі та вдень без опадів.
Температура повітря в області становитиме вночі від +6° до +11°, а вдень підніметься від +17° до +22°. На узбережжі очікується від +12° до +14°.
У Миколаєві вночі очікується від +8° до +10°, вдень — від +18° до +20°.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.
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