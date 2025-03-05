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Місяць з великими контрастами: Синоптики розповіли, яким буде березень у Миколаєві

Парк «Ліски» у мікрорайоні «Намив» Фото: «МикВісті»Парк «Ліски» у мікрорайоні «Намив» Фото: «МикВісті»

У Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.

Провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Аліна Пилипенко поділилася прогнозом на березень у коментарі «МикВісті».

За її словами, місяць розпочався типовими для весни перепадами температур та вітряною погодою.

— Березень — це мінливий місяць, з великими контрастами. Вночі ще прохолодно через замерзлу землю, а вдень сонце довго прогріває. В найближчі тижні очікуємо більш теплу погоду, однак в другій половині місяця можлива кардинальна зміна умов», — зазначила Аліна Пилипенко.

За даними Київського гідрометцентру, середньомісячна температура на цей березень прогнозується на 1 градус вище кліматичної норми, що становить близько 5 градусів тепла. Однак синоптики наголошують, що це не гарантує постійного тепла, адже у другій половині місяця температура може знизитися до нульових значень, а ночами ще можливі морози.

— Ми не можемо точно сказати, яким буде місяць по днях, однак ми враховуємо, що середня температура буде вище кліматичної норми, хоча не кожен день буде аномально теплим — температура може опускатися близько нуля, адже березень дуже мінливий, — сказала синоптик. 

Аліна Пилипенко також зауважила, що хоча тенденція до глобального потепління спостерігається, березень може принести як дощі, так і холодніші дні. Абсолютні максимуми температури в березні загалом коливаються від 13 до 24 градусів тепла.

Щодо найближчого прогнозу погоди, на 6 березня 2025 року по Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде західний зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5° тепла, а вдень очікується 13-18° тепла.

По Миколаєву вночі температура буде коливатися між 2 і 4° тепла, а вдень підвищиться до 16-18° тепла.

Раніше, що у Миколаївському гідрометцентрі спростували інформацію про загрозу «брудної хмари», яка нібито повинна накрити Україну, зокрема південні області.

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