«Це дезінформація»: Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

У Миколаївському гідрометцентрі спростували інформацію про загрозу «брудної хмари», яка нібито повинна накрити Україну, зокрема південні області.

Про це в коментарі «МикВісті» повідомила провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Аліна Пилипенко.

Раніше у ЗМІ поширили новину про те, що на початку березня Україну накриє брудна хмара, яка призведе до погіршення якості повітря. Згідно з даними погодного радару Ventusky, 1 березня хмара мала досягти західних і східних областей, а 3-4 березня поширитися на центральні та південні регіони.

«Брудна хмара»,я яку очікують у південних областях. Фото: Ventusky

Проте синоптик Аліна Пилипенко заявила, що це — дезінформація. За її словами, що Миколаївський гідрометцентр постійно слідкує за синоптичною ситуацією і наразі жодної загрози забруднення повітря немає. Вона зазначила, що прогнози на платформі Ventusky ґрунтуються на застарілій інформації, яка не відображає актуальну ситуацію.

— Я читала про це в новинах. Насправді це дезінформація, тому що ми спостерігаємо за синоптичною ситуацією і супутниковими знімками. Ніякої загрозливої ситуації немає. Тому що, по-перше, ті дані, які використовуються для представлення цієї інформації, беруть із сайтів, де застаріли бази. Тобто вони використовують для розрахунків забруднення дані 10 років, а може і більше. І ті підприємства, які колись працювали, вже не працюють. Тобто ці розрахунки є недостовірними. Такі сайти, як Ventusky, показують прогнози на основі теоретичних даних, які на практиці не підтверджуються, — сказала вона.

Синоптик також зазначила, що найближчими днями, зокрема 1-2 березня, в Україні очікуються атмосферні фронти з опадами у вигляді мокрого снігу, що сприятиме очищенню повітря.

— Насправді на нас нічого не насувається. Я стежу за синоптичною ситуацією, і зараз ми перебуваємо під впливом області підвищеного тиску. Найближчими днями, 1-2 березня, очікується проходження атмосферного фронту з опадами, переважно у вигляді мокрого снігу. Ця ситуація не сприяє забрудненню повітря. Навпаки, опади сприяють очищенню атмосфери. Більше того, вітер зараз дує з південно-східного напрямку, що відводить його в протилежний бік від цієї «хмари», якої не існує. Для Миколаївської області та України загрози немає, — додала вона.

Нагадаємо, що 30 вересня на територію Миколаївської області східними вітрами принесло суміш пилу та диму із степів Казахстану і Туркменістану.

Україну також накривав пил із Сахари. Що відомо?

В 2024 році 31 березня «МикВісті» повідомляли, що пил із Сахари, який дістався Європи може повпливати на якість повітря у Миколаєві. Цей пил, зокрема, накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато-жовтогарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі.

Зранку 24 квітня в Миколаєві, випав дощ з пилом Сахари, залишивши на автомобілях деяких жителів плями та брудні розводи. Наступного дня, 23 квітня, Афіни та південні частини країни знову були огорнуті сахарським пилом, а відтінки жовтого та помаранчевого створили потойбічну атмосферу.

Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що небо над Україною очиститься протягом трьох днів після дощу. Синоптики зауважили, що дощ з пилом Сахари, який не є шкідливим для здоров'я місцевих мешканців. Таке явище вже спостерігалось раніше.