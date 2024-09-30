Миколаївську область знову накрив пил, але тепер зі степів південного сходу

На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті»

На територію Миколаївської області східними вітрами принесло суміш пилу та диму із степів Казахстану і Туркменістану.

Про це повідомляє Миколаївський гідрометцентр.

Внаслідок цього в повітрі накопичуються завислі речовини, що спричиняє утворення імли та погіршення видимості.

Подібна ситуація спостерігається також у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Херсонській областях.

Карта руху потоків вітру. Фото: Миколаївський гідрометцентр Карта руху потоків вітру. Фото: Миколаївський гідрометцентр

Перевищення допустимих концентрацій пилу в приземному шарі повітря наразі не зафіксовано. Однак, через ризик підвищення рівня забруднення, синоптики рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі.

— Поки зберігається ризик підвищення забруднення повітря, намагайтесь обмежити перебування на відкритих ділянках місцевості. Не піддавайтесь панічним настроям, слідкуйте за інформацією від офіційних джерел, — повідомили в гідрометцентрі.

На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті» На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті» На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті»

Україну також накривав пил із Сахари. Що відомо?

31 березня «МикВісті» повідомляли, що пил із Сахари, який дістався Європи може повпливати на якість повітря у Миколаєві. Цей пил, зокрема, накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато-жовтогарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі.

Зранку 24 квітня в Миколаєві, випав дощ з пилом Сахари, залишивши на автомобілях деяких жителів плями та брудні розводи. Наступного дня, 23 квітня, Афіни та південні частини країни знову були огорнуті сахарським пилом, а відтінки жовтого та помаранчевого створили потойбічну атмосферу.

Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що небо над Україною очиститься протягом трьох днів після дощу. Синоптики зауважили, що дощ з пилом Сахари, який не є шкідливим для здоров'я місцевих мешканців. Таке явище вже спостерігалось раніше.