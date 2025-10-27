Синоптики попереджають про густий туман на Миколаївщині

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 27 жовтня, по всій Миколаївській області очікується густий туман.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, видимість становитиме лише 100-500 метрів.

Такою ситуація зберігатиметься у першій половині дня, зазначили синоптики

Наразі в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.