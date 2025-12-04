  • четвер

У Баштанському ліцеї проблеми з безпекою: відсутнє укриття для маломобільних дітей, пожежна сигналізація та відеоспостереження

У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.

Омбудсмени Миколаївщини та експерт ЮНІСЕФ проінспектували Баштанський ліцей «Темп». Попри загалом належні умови в класах та чистоту приміщень, перевірка показала низку порушень.

Про це повідомили у Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.

Зазначається, що у ліцеї навчаються 117 дітей, більшість із них — очно. Приміщення добре утримуються, регулярно прибираються, є бібліотека, спортзал, басейн і майданчик. Класні кімнати просторі та облаштовані відповідно до віку школярів.

У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.
У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.

Втім, моніторингова група зафіксувала ряд проблем. Школа не має умов, які дозволили б дітям з маломобільних груп безпечно потрапити до укриття.

Крім того, частина приміщень також не відповідає принципам безбар’єрності. У ліцеї відсутня пожежна сигналізація та система відеоспостереження, а частина вогнегасників прострочена. Також заклад не має ліцензії на медичну практику, а спортивна зала потребує дооблаштування.

Зазначається, що за підсумками перевірки підготовлять звіт із рекомендаціями щодо усунення всіх виявлених недоліків.

У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.
У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.

Раніше повідомлялось, що у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям побудують нове бомбосховище. Це рішення прийняли на фоні скандалу після візиту представників Офісу Омбудсмана. Вони виявили, що працівники медзакладу, де перебувають діти, ігнорують сигнал «Повітряна тривога».

