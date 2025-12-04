У Баштанському ліцеї проблеми з безпекою: відсутнє укриття для маломобільних дітей, пожежна сигналізація та відеоспостереження

У Баштанському ліцеї знайшли проблеми з безпекою. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.

Омбудсмени Миколаївщини та експерт ЮНІСЕФ проінспектували Баштанський ліцей «Темп». Попри загалом належні умови в класах та чистоту приміщень, перевірка показала низку порушень.

Про це повідомили у Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.

Зазначається, що у ліцеї навчаються 117 дітей, більшість із них — очно. Приміщення добре утримуються, регулярно прибираються, є бібліотека, спортзал, басейн і майданчик. Класні кімнати просторі та облаштовані відповідно до віку школярів.

Втім, моніторингова група зафіксувала ряд проблем. Школа не має умов, які дозволили б дітям з маломобільних груп безпечно потрапити до укриття.

Крім того, частина приміщень також не відповідає принципам безбар’єрності. У ліцеї відсутня пожежна сигналізація та система відеоспостереження, а частина вогнегасників прострочена. Також заклад не має ліцензії на медичну практику, а спортивна зала потребує дооблаштування.

Зазначається, що за підсумками перевірки підготовлять звіт із рекомендаціями щодо усунення всіх виявлених недоліків.

