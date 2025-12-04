Дефлімпійські ігри: призери з Миколаївщини отримали грошові сертифікати

Призерам Дефлімпійських ігор з Миколаївщини вручили грошові сертифікати. Фото: Миколаївська ОВА

Двох спортсменів із Миколаївщини, які вибороли медалі на XXV літніх Дефлімпійських іграх у Токіо, а також їхніх тренерів, відзначили грошовими сертифікатами.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Срібним призером у греко-римській боротьбі став Андрій Косов, а Віктор Антипенко здобув бронзову медаль у змаганнях з вільної боротьби. Обидва спортсмени виступали у ваговій категорії до 97 кілограми. Тренують борців Костянтин Васильєв та Георгій Петков.

Спортсменам та тренерам передали грошові сертифікати. Зокрема, 120 тисяч гривень за друге місце та 60 тисяч гривень тренеру. А також 60 тисяч гривень за третє місце, тренер отримав 30 тисяч гривень.