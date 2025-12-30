 Погода в останній день 2025 на Миколаївщині: сніг та ожеледиця

Клуб

Невеликий сніг та ожеледиця: якою буде погода в останній день 2025 року на Миколаївщині

Перший сніг у Миколаєві у 2025 році. Фото: Світлана КовальПерший сніг у Миколаєві у 2025 році. Фото: Світлана Коваль

В останній день року, 31 грудня, на Миколаївщині очікують невеликий сніг уночі та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили в Миколаївському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вдень істотних опадів не прогнозують. Вітер — північно-західний, швидкістю 9–14 м/с, удень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме від -1 до -6°С, удень — від -4°С морозу до +1°С.

У Миколаєві вночі очікують -3…-5°С, удень температура триматиметься на рівні 0…-2°С.

Слід нагадати, що у Миколаєві за останні 30 років сніг на Різдво та Новий рік фіксували менш ніж у третині випадків. Найрідше сніг у Миколаєві спостерігали 31 грудня — лише у 7 випадках. При цьому найбільш показовим став 2014 рік, коли сніговий покрив повністю вкрив поверхню ґрунту.

