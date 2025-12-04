  • четвер

Миколаївська область отримала ₴170 млн грн на місцеві дороги

Миколаївщина отримає 170 млн грн на робити на дорогах місцевого значення. Ілюстративне фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктуриМиколаївщина отримає 170 млн грн на робити на дорогах місцевого значення. Ілюстративне фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

Уряд ухвалив рішення про виділення понад 1,7 мільярди гривень на підтримання у належному стані ключових логістичних шляхів у прифронтових регіонах. Зокрема 170 мільйонів гривень спрямують на дороги місцевого значення Миколаївщини.

Як зазначив, віцепрем’єр-Міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, ці маршрути є критично важливими для обороноздатності країни: ними щоденно рухаються військові, здійснюється евакуація бійців і цивільних, доставляється гуманітарна допомога.

«Важливо також, щоб мешканці прифронтових регіонів мали безперебійний доступ до базових послуг», — зазначив Олексій Кулеба.

Фінансування передбачає:

  • 1,456 мільярди гривень — Державному агентству відновлення на утримання доріг державного значення;

  • 170 мільйонів гривень — Миколаївській ОВА на дороги місцевого значення;

  • 136,37 мільйони гривень — Херсонській ОВА на дороги місцевого значення.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині планують відремонтувати 11,6 кілометра дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Очікувана вартість робіт становить 1,2 мільярда гривень.

