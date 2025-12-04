Миколаївська область отримала ₴170 млн грн на місцеві дороги
Уряд ухвалив рішення про виділення понад 1,7 мільярди гривень на підтримання у належному стані ключових логістичних шляхів у прифронтових регіонах. Зокрема 170 мільйонів гривень спрямують на дороги місцевого значення Миколаївщини.
Як зазначив, віцепрем’єр-Міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, ці маршрути є критично важливими для обороноздатності країни: ними щоденно рухаються військові, здійснюється евакуація бійців і цивільних, доставляється гуманітарна допомога.
«Важливо також, щоб мешканці прифронтових регіонів мали безперебійний доступ до базових послуг», — зазначив Олексій Кулеба.
Фінансування передбачає:
- 1,456 мільярди гривень — Державному агентству відновлення на утримання доріг державного значення;
- 170 мільйонів гривень — Миколаївській ОВА на дороги місцевого значення;
- 136,37 мільйони гривень — Херсонській ОВА на дороги місцевого значення.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині планують відремонтувати 11,6 кілометра дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Очікувана вартість робіт становить 1,2 мільярда гривень.
