На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд

Оновлено: 13:22 У новині та заголовку була допущена фактологічна помилка.
Ремонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компаніяРемонт дороги Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Фото: Єдина будівельна компанія

На Миколаївщині планують відремонтувати 11,6 кілометра дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Очікувана вартість робіт становить 1,2 мільярда гривень.

Тендер на капітальний ремонт дороги оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області, пишуть «МикВісті».

Роботи планують виконати у бетоні до 31 жовтня 2027 року. Підрядник має підтвердити досвід виконання аналогічних робіт, включно з:

  • холодним фрезеруванням асфальтобетонного покриття — 43 980 м²,

  • влаштуванням основи дорожнього одягу зі щебенево-піщаної суміші або ґрунту, обробленого цементом — 75 050 м²,

  • влаштуванням цементобетонного або бетонного покриття — 61 860 м²,

    встановленням бетонних бортових каменів — 805 м.п.,

  • встановленням бар’єрного огородження — 1 100 м.п.,

    нанесенням горизонтальної дорожньої розмітки — 20,4 км,

  • укладанням залізобетонних труб — 3,1 м³.

Нагадаємо, що у 2020 році тендер на розробку проєктної документації виграла компанія ПП «Терра інжиніринг» із вартістю договору 7,5 мільйонів гривень.

Схема плану ремоту дороги. Фото: САД у 2021 роціСхема плану ремоту дороги. Фото: САД у 2021 році

У 2021 році капітальний ремонт ділянки км 179+600 – км 207+656 дороги Р-55 на відрізку від села Новомиколаївка до Нового Бугу протяжністю 28 кілометрів виконував ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» за 1,6 мільярда гривень. Проте станом на грудень 2024 року компанії виплатили лише 21,44 мільйона гривень.

Авторський нагляд забезпечував ПП «Терра інжиніринг» — договір на 2,78 мільйона гривень.

У 2024 році також оголошували тендер на коригування проектної документації для цього об’єкта. Очікувана вартість склала 1,49 мільйона гривень, переможцем стало ТОВ «Гаг трейдинг».

