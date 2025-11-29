На ремонт 11 км траси у Новому Бузі на Миколаївщині витратять ще 1,2 млрд
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
12:27, 29 листопада, 2025
-
На Миколаївщині планують відремонтувати 11,6 кілометра дороги державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг. Очікувана вартість робіт становить 1,2 мільярда гривень.
Тендер на капітальний ремонт дороги оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області, пишуть «МикВісті».
Роботи планують виконати у бетоні до 31 жовтня 2027 року. Підрядник має підтвердити досвід виконання аналогічних робіт, включно з:
-
холодним фрезеруванням асфальтобетонного покриття — 43 980 м²,
-
влаштуванням основи дорожнього одягу зі щебенево-піщаної суміші або ґрунту, обробленого цементом — 75 050 м²,
-
влаштуванням цементобетонного або бетонного покриття — 61 860 м²,
встановленням бетонних бортових каменів — 805 м.п.,
-
встановленням бар’єрного огородження — 1 100 м.п.,
нанесенням горизонтальної дорожньої розмітки — 20,4 км,
-
укладанням залізобетонних труб — 3,1 м³.
Нагадаємо, що у 2020 році тендер на розробку проєктної документації виграла компанія ПП «Терра інжиніринг» із вартістю договору 7,5 мільйонів гривень.
У 2021 році капітальний ремонт ділянки км 179+600 – км 207+656 дороги Р-55 на відрізку від села Новомиколаївка до Нового Бугу протяжністю 28 кілометрів виконував ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» за 1,6 мільярда гривень. Проте станом на грудень 2024 року компанії виплатили лише 21,44 мільйона гривень.
Авторський нагляд забезпечував ПП «Терра інжиніринг» — договір на 2,78 мільйона гривень.
У 2024 році також оголошували тендер на коригування проектної документації для цього об’єкта. Очікувана вартість склала 1,49 мільйона гривень, переможцем стало ТОВ «Гаг трейдинг».
Останні новини про: Тендери та закупівлі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.