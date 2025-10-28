На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною
16:02, 28 жовтня, 2025
-
На Херсонщині планують провести поточний ремонт дороги місцевого значення, яка з’єднує населені пункти деокупованої частини області та веде до межі з Миколаївщиною.
Про це йдеться на порталі державних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».
Мова про трасу, яка з’єднує межу Дніпропетровської області із населеними пунктами Заградівка, Кочубеївка, Давидів Брід, Калинівське та Бобровий Кут і тягнеться до кордону з Миколаївською областю. Ремонт заплановано на ділянці км 62+050 — км 65+950 у Бериславському районі.
Зазначається, що відновлення цього маршруту є важливим для покращення транспортного сполучення та логістики у звільненій частині регіону.
Тендер проводить державна установа «Місцеві дороги Херсонщини». Очікувана вартість робіт становить понад 39 мільйонів гривень, мінімальний крок аукціону — 391 тисяча гривень.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 3 листопада 2025 року до 10:00, того ж дня відбудеться розкриття пропозицій. Завершити ремонт підрядник має до 31 грудня цього року.
Передбачено аванс до 30% вартості робіт на строк не більше 90 днів, решта коштів виплачуватиметься після виконання. Розмір забезпечення тендерної пропозиції — понад 195 тисяч гривень.
Підрядник має гарантувати якість дорожнього покриття строком три роки. А також дорожніх знаків та розмітки — відповідно до стандартів.
Раніше повідомлялось, що влада Миколаївської та Херсонської областей працюють над відновленням альтернативного шляху до Херсона, оскільки основна траса перебуває під постійними обстрілами російських військ.
