На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною

На Херсонщині витратять 39 млн грн на поточний ремонт дороги. Ілюстративне фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктуриНа Херсонщині витратять 39 млн грн на поточний ремонт дороги. Ілюстративне фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

На Херсонщині планують провести поточний ремонт дороги місцевого значення, яка з’єднує населені пункти деокупованої частини області та веде до межі з Миколаївщиною.

Про це йдеться на порталі державних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Мова про трасу, яка з’єднує межу Дніпропетровської області із населеними пунктами Заградівка, Кочубеївка, Давидів Брід, Калинівське та Бобровий Кут і тягнеться до кордону з Миколаївською областю. Ремонт заплановано на ділянці км 62+050 — км 65+950 у Бериславському районі.

Зазначається, що відновлення цього маршруту є важливим для покращення транспортного сполучення та логістики у звільненій частині регіону.

Скриншот з порталу державних закупівель ProzorroСкриншот з порталу державних закупівель Prozorro

Тендер проводить державна установа «Місцеві дороги Херсонщини». Очікувана вартість робіт становить понад 39 мільйонів гривень, мінімальний крок аукціону — 391 тисяча гривень.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 3 листопада 2025 року до 10:00, того ж дня відбудеться розкриття пропозицій. Завершити ремонт підрядник має до 31 грудня цього року.

Передбачено аванс до 30% вартості робіт на строк не більше 90 днів, решта коштів виплачуватиметься після виконання. Розмір забезпечення тендерної пропозиції — понад 195 тисяч гривень.

Підрядник має гарантувати якість дорожнього покриття строком три роки. А також дорожніх знаків та розмітки — відповідно до стандартів.

Раніше повідомлялось, що влада Миколаївської та Херсонської областей працюють над відновленням альтернативного шляху до Херсона, оскільки основна траса перебуває під постійними обстрілами російських військ.

