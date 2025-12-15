 Кабмін оголосив конкурс до наглядових рад енергетичних компаній

Клуб

Уряд оголосив конкурс до наглядових рад «Енергоатому», «Укренерго» й інших енергокомпаній

Юлія Свириденко заявила, що Кабмін оголосив конкурс до наглядових рад енергетичних компаній. Facebook, Юлія СвириденкоЮлія Свириденко повідомила, що Кабмін оголосив конкурс до наглядових рад енергетичних компаній. Facebook, Юлія Свириденко

Кабінет міністрів оголосив старт відбору кандидатів до наглядових рад низки стратегічно важливих підприємств енергетичного сектору.

Про запуск процедури повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відбір охоплює, зокрема, такі компанії: «Енергоатом», «Укренерго», «Укргідроенерго», «Оператор газотранспортної системи України», «Українські розподільні мережі», «Оператор ринку», «Центренерго» та «Енергетична компанія України».

За словами очільниці уряду, формування оновленого складу наглядових рад планується завершити у січні. Вона зазначила, що до участі в конкурсі запрошують професійних і доброчесних фахівців.

«Запрошуємо доброчесних і фахових кандидатів подаватися. Головна наша мета — забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору», — зазначила Юлія Свириденко.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше повідомили, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

  • Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);
  • Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);
  • Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);
  • Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Згодом, ВАКС відправив фігуранта справи «Мідас» Дмитра Басова під арешт із можливістю застави 40 мільйонів гривень.

Згодом, Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук після корупційного скандалу в енергетиці.

