Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Цивільне авто, в яке на херсонській трасі поцілив російський дрон, липень 2025 року. Фото: Іван Антипенко

Влада Миколаївської та Херсонської областей працюють над відновленням альтернативного шляху до Херсона, оскільки основна траса перебуває під постійними обстрілами російських військ.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в прямому ефірі телемарафону.

— Це важке питання. Через близькість до фронту ворог активно обстрілює трасу «Миколаїв–Херсон». Вона закрита сітками, але попри це росіяни продовжують палити по цивільних машинах. Тому ми вважаємо, що потрібно розвивати інші шляхи доступу до Херсона, — зазначив він.

За словами очільника ОВА, документи на відновлення додаткової дороги вже подані. Реалізувати проєкт планують за рахунок фінансування з резервного фонду після погодження з Міністерством економіки, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та Міністерством інфраструктури.

— Зараз це питання перебуває в роботі, — додав Віталій Кім.

Про важку ситуацію на херсонській трасі активно почали писати з липня 2025 року. Ключову дорогу, що з'єднує Херсон із північними околицями, і якою користуються більшість тих, що рухаються в цьому напрямку, атакують різними типами дронів.

У серпні на автошляху М-14 Херсон — Миколаїв почали тимчасово перекривати рух у разі фіксації російських безпілотників. Також стало відомо, що російські військові атакували службовий автомобіль прокуратури безпілотником.