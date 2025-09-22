Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    22 вересня, 2025

  • 23.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 23.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Цивільне авто, в яке на херсонській трасі поцілив російський дрон, липень 2025 року. Фото: Іван АнтипенкоЦивільне авто, в яке на херсонській трасі поцілив російський дрон, липень 2025 року. Фото: Іван Антипенко

Влада Миколаївської та Херсонської областей працюють над відновленням альтернативного шляху до Херсона, оскільки основна траса перебуває під постійними обстрілами російських військ.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в прямому ефірі телемарафону.

— Це важке питання. Через близькість до фронту ворог активно обстрілює трасу «Миколаїв–Херсон». Вона закрита сітками, але попри це росіяни продовжують палити по цивільних машинах. Тому ми вважаємо, що потрібно розвивати інші шляхи доступу до Херсона, — зазначив він.

За словами очільника ОВА, документи на відновлення додаткової дороги вже подані. Реалізувати проєкт планують за рахунок фінансування з резервного фонду після погодження з Міністерством економіки, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та Міністерством інфраструктури.

— Зараз це питання перебуває в роботі, — додав Віталій Кім.

Про важку ситуацію на херсонській трасі активно почали писати з липня 2025 року. Ключову дорогу, що з'єднує Херсон із північними околицями, і якою користуються більшість тих, що рухаються в цьому напрямку, атакують різними типами дронів. 

У серпні на автошляху М-14 Херсон — Миколаїв почали тимчасово перекривати рух у разі фіксації російських безпілотників. Також стало відомо, що російські військові атакували службовий автомобіль прокуратури безпілотником.

Останні новини про: Херсонщина

Росіяни атакували з авіації село на Херсонщині: постраждали четверо людей, серед них — дитина
Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, пошкоджено приватні будинки
Росіяни атакували Херсонщину: дві людини постраждали, пошкоджено будинки
Реклама

Читайте також:

новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсонщина

Росіяни атакували Херсонщину: дві людини постраждали, пошкоджено будинки
Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, пошкоджено приватні будинки
Росіяни атакували з авіації село на Херсонщині: постраждали четверо людей, серед них — дитина

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Після скандалу з харчуванням у шкільних їдальнях Миколаєва хочуть встановити камери

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay