На трасі Херсон–Миколаїв можуть перекривати рух через дрони

FPV-дрон. Архівне фото: «МикВісті»FPV-дрон. Архівне фото «МикВісті», для ілюстрації

На автошляху М-14 Херсон–Миколаїв можуть тимчасово перекривати рух у разі фіксації російських безпілотників.

Про це 26 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Водіїв просять враховувати це під час планування поїздок та за можливості обирати інші маршрути.

«З учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом», — наголошує Олександр Прокудін.

У повідомленні наголошується, що разом із військовими тривають заходи для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, що в Херсонській області з 18 до 24 серпня російські війська атакували 1964 безпілотниками. Українські сили знищили 77% від усіх запущених.

