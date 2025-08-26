Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    26 серпня, 2025

  • 21.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 26 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів

Росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів. Фото: Генеральний штаб ЗСУРосіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У Херсонській області з 18 до 24 серпня російські війська атакували 1964 безпілотниками. Українські сили знищили 1522 дрони, що становить 77% від усіх запущених.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Протягом тижня російська армія 448 разів обстрілювала позиції українських військових та цивільної інфраструктури, а також завдала 8 авіаударів.

Найбільше дронових атак зафіксовано в межах Херсонської територіальної громади — 612 випадків, з яких 439 вдалося знищити засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше у ГУР зазначали, що Росія почала активно використовувати на фронті новий тип безпілотника, обладнаний LTE-зв'язком та системою віддаленого керування.

Останні новини про: Херсонщина

Морпіхи за допомогою дронів встановили прапор України на окупованій Херсонщині
На трасі Херсон–Миколаїв можуть перекривати рух через дрони
Російський дрон атакував авто прокуратури на трасі Миколаїв–Херсон, поранені двоє людей
Реклама

Читайте також:

новини

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсонщина

Російський дрон атакував авто прокуратури на трасі Миколаїв–Херсон, поранені двоє людей
На трасі Херсон–Миколаїв можуть перекривати рух через дрони
Морпіхи за допомогою дронів встановили прапор України на окупованій Херсонщині

Російські безпілотники вдарили по Миколаївщині: пошкоджені будинки та навчальний заклад

На трасі Херсон–Миколаїв можуть перекривати рух через дрони

Російський дрон атакував авто прокуратури на трасі Миколаїв–Херсон, поранені двоє людей

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay