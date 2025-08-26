Росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У Херсонській області з 18 до 24 серпня російські війська атакували 1964 безпілотниками. Українські сили знищили 1522 дрони, що становить 77% від усіх запущених.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Протягом тижня російська армія 448 разів обстрілювала позиції українських військових та цивільної інфраструктури, а також завдала 8 авіаударів.

Найбільше дронових атак зафіксовано в межах Херсонської територіальної громади — 612 випадків, з яких 439 вдалося знищити засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше у ГУР зазначали, що Росія почала активно використовувати на фронті новий тип безпілотника, обладнаний LTE-зв'язком та системою віддаленого керування.