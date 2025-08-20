Росія тестує на полі бою новий безпілотник із LTE-зв’язком — ГУР

Новий російський БпЛА. Фото: ГУР

Росія активно використовує на фронті новий тип безпілотника, обладнаний LTE-зв'язком та системою віддаленого керування.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, оприлюднивши на порталі War&Sanctions 3D-модель, опис складових та технічні характеристики цього дрона.

Так за даними ГУР, БпЛА може виконувати функції розвідки, наносити удари або використовуватися як хибна ціль для перевантаження української ППО.

Дрон обладнаний камерою та двома LTE-модемами, що дозволяють передавати зображення у реальному часі або зберігати його для подальшої передачі через мобільні базові станції. Крім того, ця система підтримує можливість дистанційного отримання команд для зміни курсу. В ударному варіанті безпілотник може використовуватися як FPV-дрон: камера зі змінним кутом огляду та віддалене керування дають оператору змогу точніше наводити його на ціль.

Конструктивно апарат виконаний за схемою «дельта-крила», чим нагадує іранський Shahed-131, хоча й більш компактний. Орієнтацію у просторі забезпечує завадозахищена система супутникової навігації з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar. У носовій частині розташований двигун DLE, що робить дрон схожим на баражуючий боєприпас «Італмас» виробництва російської компанії Zala Group.

Баражуючий БпЛА «Італмас». Фото: Скріншот з репортажу пропагандистського телеканалу «Росія 1»

В розвідці наголошують, що майже половина комплектуючих цього безпілотника виготовлена у Китаї, зокрема модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення та кварцовий генератор.

