Миколаївський стрибун у воду Середа став найкращим спортсменом 2025 року за версією НОК України

Олексій Середа. Фото: Миколаївська ОВА

Національний олімпійський комітет України відзначив найкращих спортсменів 2025 року з нагоди свого 35-річчя.

Про це повідомляє Відділ фізичної культури і спорту Міністерства оборони України.

Так найкращим спортсменом 2025 року за версією НОК України визнали миколаївського стрибуна у воду Олексія Середу. Також за підготовку найкращого спортсмена року нагороду отримав Центральний спортивний клуб Збройних сил України.

Нагадаємо, упродовж 2025 року Олексій Середа продемонстрував надвисокі результати на міжнародних змаганнях. Він виборов три золоті медалі чемпіонату Європи зі стрибків у воду — у змішаних командних змаганнях, на 10-метровій вишці та в синхронних стрибках з 10 метрів. Крім того, спортсмен став віцечемпіоном світу у стрибках з 10-метрової вишки, а також здобув срібну та бронзову медалі суперфіналу Кубка світу.

Раніше Олексій Середа також увійшов до п’ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду світу 2025 року.