 Олексій Середа - найкращий спортсмен 2025 року за версією НОК України

  • вівторок

    23 грудня, 2025

  • 1.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 1.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївський стрибун у воду Середа став найкращим спортсменом 2025 року за версією НОК України

Олексій Середа. Фото: Миколаївська ОВАОлексій Середа. Фото: Миколаївська ОВА

Національний олімпійський комітет України відзначив найкращих спортсменів 2025 року з нагоди свого 35-річчя.

Про це повідомляє Відділ фізичної культури і спорту Міністерства оборони України.

Так найкращим спортсменом 2025 року за версією НОК України визнали миколаївського стрибуна у воду Олексія Середу. Також за підготовку найкращого спортсмена року нагороду отримав Центральний спортивний клуб Збройних сил України.

Нагадаємо, упродовж 2025 року Олексій Середа продемонстрував надвисокі результати на міжнародних змаганнях. Він виборов три золоті медалі чемпіонату Європи зі стрибків у воду — у змішаних командних змаганнях, на 10-метровій вишці та в синхронних стрибках з 10 метрів. Крім того, спортсмен став віцечемпіоном світу у стрибках з 10-метрової вишки, а також здобув срібну та бронзову медалі суперфіналу Кубка світу.

Раніше Олексій Середа також увійшов до п’ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду світу 2025 року.

Останні новини про: Спорт

Спортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання
Зеленський позбавив держстипендій низку олімпійських чемпіонів, серед них — миколаївський спортсмен Кваша
Каратисти з Миколаївщини вибороли нагороди на відкритому обласному чемпіонаті
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський зоопарк за рік заробив ₴22 млн

Анна Гакман
новини

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках

Анна Гакман
новини

Каша з-під перфоратора: фігурантам скандалу з харчування в школах Миколаєва дали підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Каратисти з Миколаївщини вибороли нагороди на відкритому обласному чемпіонаті
Зеленський позбавив держстипендій низку олімпійських чемпіонів, серед них — миколаївський спортсмен Кваша
Спортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання

По 14 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

2 години тому

Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

Головне сьогодні