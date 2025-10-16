Миколаївський спортсмен Середа номінований на звання найкращого стрибуна у воду у світі
Світлана Іванченко
18:56, 16 жовтня, 2025
Спортсмен Олексій Середа з Миколаєва увійшов до п’ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду світу у 2025 році.
Список претендентів опублікував World Aquatics.
Щорічна премія за найкращого стрибуна серед чоловіків проводиться з 2010 року. Рекордсмен за кількістю перемог — чотириразовий олімпійський чемпіон Юань Цао (три нагороди).
Серед суперників Середи — чинний переможець премії Кассіель Руссо (Австралія), Осмар Ольвера (Мексика), який перервав 18-річну домінацію Китаю у 3-метровому трампліні, та олімпійські чемпіони з Китаю Ван Цзунюань і Юань Цао.
Номінанти 2025 року:
- Кассіель Руссо (Австралія)
- Осмар Ольвера (Мексика)
- Олексій Середа (Україна)
- Юань Цао (Китай)
- Ван Цзунюань (Китай)
Переможця премії визначать за результатами голосування вболівальників та рішення Номінаційного комітету.
Миколаївській спортсмен вперше потрапив до топ-5 світових претендентів на звання найкращого стрибуна у воду. Раніше, у 2023 році, він вже отримав титул найкращого стрибуна у воду в Європі.
Нагадаємо, у 2025 році Середа виграв три золоті медалі чемпіонату Європи зі стрибків у воду (змішані командні змагання, 10 метрів вишка та 10 метрів синхрон), став віцечемпіоном світу з 10-метрової вишки, а також здобув срібло і бронзу суперфіналу Кубка світу.
