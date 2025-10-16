Миколаївський спортсмен Середа номінований на звання найкращого стрибуна у воду у світі

Спортсмен з Миколаєва Олексій Середа увійшов до п'ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду. Фото: AP/Ng Han Guan

Спортсмен Олексій Середа з Миколаєва увійшов до п’ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду світу у 2025 році.

Список претендентів опублікував World Aquatics.

Щорічна премія за найкращого стрибуна серед чоловіків проводиться з 2010 року. Рекордсмен за кількістю перемог — чотириразовий олімпійський чемпіон Юань Цао (три нагороди).

Серед суперників Середи — чинний переможець премії Кассіель Руссо (Австралія), Осмар Ольвера (Мексика), який перервав 18-річну домінацію Китаю у 3-метровому трампліні, та олімпійські чемпіони з Китаю Ван Цзунюань і Юань Цао.

Номінанти 2025 року:

Кассіель Руссо (Австралія)

Осмар Ольвера (Мексика)

Олексій Середа (Україна)

Юань Цао (Китай)

Ван Цзунюань (Китай)

Переможця премії визначать за результатами голосування вболівальників та рішення Номінаційного комітету.

Миколаївській спортсмен вперше потрапив до топ-5 світових претендентів на звання найкращого стрибуна у воду. Раніше, у 2023 році, він вже отримав титул найкращого стрибуна у воду в Європі.

Нагадаємо, у 2025 році Середа виграв три золоті медалі чемпіонату Європи зі стрибків у воду (змішані командні змагання, 10 метрів вишка та 10 метрів синхрон), став віцечемпіоном світу з 10-метрової вишки, а також здобув срібло і бронзу суперфіналу Кубка світу.