Миколаївський спортсмен Середа номінований на звання найкращого стрибуна у воду у світі

Спортсмен з Миколаєва Олексій Середа увійшов до п'ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду. Фото: AP/Ng Han GuanСпортсмен з Миколаєва Олексій Середа увійшов до п'ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду. Фото: AP/Ng Han Guan

Спортсмен Олексій Середа з Миколаєва увійшов до п’ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду світу у 2025 році.

Список претендентів опублікував World Aquatics.

Щорічна премія за найкращого стрибуна серед чоловіків проводиться з 2010 року. Рекордсмен за кількістю перемог — чотириразовий олімпійський чемпіон Юань Цао (три нагороди).

Серед суперників Середи — чинний переможець премії Кассіель Руссо (Австралія), Осмар Ольвера (Мексика), який перервав 18-річну домінацію Китаю у 3-метровому трампліні, та олімпійські чемпіони з Китаю Ван Цзунюань і Юань Цао.

Номінанти 2025 року:

  • Кассіель Руссо (Австралія)
  • Осмар Ольвера (Мексика)
  • Олексій Середа (Україна)
  • Юань Цао (Китай)
  • Ван Цзунюань (Китай)

Переможця премії визначать за результатами голосування вболівальників та рішення Номінаційного комітету.

Миколаївській спортсмен вперше потрапив до топ-5 світових претендентів на звання найкращого стрибуна у воду. Раніше, у 2023 році, він вже отримав титул найкращого стрибуна у воду в Європі.

Нагадаємо, у 2025 році Середа виграв три золоті медалі чемпіонату Європи зі стрибків у воду (змішані командні змагання, 10 метрів вишка та 10 метрів синхрон), став віцечемпіоном світу з 10-метрової вишки, а також здобув срібло і бронзу суперфіналу Кубка світу.

