Українська збірна на чолі з миколаївцем Середою виборола «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Українська збірна зі стрибків у воду на Євро-2025, фото: European Aquatics

Збірна України перемогла на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, який проходить у турецькій Анталії.У змішаних командних змаганнях українці стали чемпіонами, здобувши «золото».

У складі команди виступили миколаївець Олексій Середа, а також Ксенія Байло, Кірілл Болюх і Софія Лискун. Разом вони набрали 407,20 бала — найвищий результат серед усіх учасників, повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Усього в змаганні взяли участь сім команд, які виставили по чотири спортсмени — двоє чоловіків та двоє жінок. Вони змагалися в одиночних і синхронних стрибках з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки.

Друге місце посіла команда Німеччини з результатом 400,60 бала, третє — Італія (360,40).

Це вже друге поспіль чемпіонство України в цій дисципліні: на Євро-2023 українська збірна також вигравала «золото» у змішаних командних стрибках.

Нагадаємо, що миколаївець Олексій Середа виграв бронзову нагороду у фіналі Кубка світу зі стрибків у воду з десятиметрової вишки.