Миколаївець Середа став бронзовим призером Кубка світу зі стрибків у воду

Олексій Середа, бронзовий призер другого етапу Кубка світу . Фото: AP/Lee Jin-man

Миколаївець Олексій Середа виграв бронзову нагороду у фіналі Кубка світу зі стрибків у воду з десятиметрової вишки.

Як повідомляють «Суспільне. Спорт», змагання проходили у Віндорзі (Канада).

У кваліфікації змагань серед чоловіків на цій висоті виступали двоє українців. Так, Олексій Середа посів перше місце, а Марк Гриценко завершив виступ на 17-й позиції.

У фіналі за медалі боролися 12 найкращих спортсменів світу. Середа вдало розпочав, утримуючись у лідерах після кількох раундів. Його другий стрибок з коефіцієнтом складності 3.7 приніс вражаючі 88.80 бала. Втім, четвертий стрибок виявився менш вдалим — лише 55.80 бала, що стало одинадцятим результатом у раунді. Це тимчасово відкинуло українця на четверту позицію.

Однак у заключній спробі Середа виконав найкращий стрибок раунду, заробивши 91.80 бала. Завдяки цьому він зумів повернутися у трійку лідерів і здобути бронзову нагороду.

Це перша нагорода для збірної України у нинішньому сезоні Кубка світу зі стрибків у воду. Наступним етапом стане суперфінал Кубка світу, який пройде з 2 по 4 травня в Пекіні.

Нагадаємо, що Олексій Середа зайняв восьме місце в фіналі Олімпійських Ігор у Парижі у 2024 році.