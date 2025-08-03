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Миколаївський стрибун у воду Середа взяв «срібло» на Чемпіонаті світу-2025

Олексій Середа під час стрибку з 10-метрової вишки, скриншот з трансляції Олімпійських ігор-2024, ілюстративне фотоОлексій Середа під час стрибку з 10-метрової вишки, скриншот з трансляції Олімпійських ігор-2024, ілюстративне фото

Миколаївський стрибун у воду Олексій Середа взяв «срібло» у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки.

Результати змагань опубліковані на сайті Міжнародної федерації з водних видів спорту (World Aquatics), пишуть «МикВісті».

До фіналу змагань Олексій Середа пройшов з п'ятого місця, яке українець посів за підсумками півфіналу. Олексій Середа набрав 471.80 балів. Окрім миколаївського спортсмена у півфіналі брав участь ще один українець Марк Гриценко, який за підсумком змагань посів 15-те місце та не потрапив до фіналу.

Результати змагань опубліковані на сайті Міжнародної федерації з водних видів спортуРезультати змагань опубліковані на сайті Міжнародної федерації з водних видів спорту

Як пройшли змагання зі стрибків у воду з 10-метрової вишки?

  • У першому стрибку у фіналі Олексій Середа показав дев'ятий результат, набравши 78.40 балів, пише «Суспільне.Спорт». Натомість за другий стрибок, з найвищою складністю у своїй програмі (3.7), а саме 4.5 оберти вперед у групуванні. За цей стрибок українець заробив 88.80 балів та спрогресував на п'ять позицій.

  • 81.60 бал за третій стрибок дозволили Середі закріпитися у четвірці лідерів. Середа вийшов на друге місце після четвертої спроби, виконавши стрибок складністю (3.6) 3.5 оберти назад зігнувшись на 88.20 балів. Для Середи це найкраще виконання цього стрибка у поточному сезоні.

  • Після п'ятого стрибка Олексій Середа зберіг другу сходинку, набравши 86.40 за свою спробу. Проте відставання від лідера змагань перед останньою спробою зросло до 11.5 балів.

  • У підсумку Олексій Середа посів друге місце: заробив в останній спробі 91.80 балів та збільшив свій загальний доробок до 515.20 балів. Найближчого переслідувача, мексиканця Рандала Вальдеза, українець випередив на 4.25 бала.

ЧС-2025 зі стрибків у воду. Стрибки з вишки 10 м (чоловіки)

  • Кассель Руссо (Австралія) — 534.80 балів

  • Олексій Середа (Україна, Миколаїв) — 515.20

  • Рандал Вальдез (Мексика) — 511.95

Що означає медаль Середи?

  • Перша і остання нагорода України на ЧС-2025 з водних видів спорту — фінал Середи став заключним для «синьо-жовтих» у Сінгапурі.

  • Середа встановив новий персональний рекорд на ЧС — виграв дебютне особисте «срібло». Досі друге місце він посідав у синхронних дисциплінах (2022, 2023).

  • За кар'єру це п'ята медаль Олексія Середи на рівні чемпіонатів світу: в доробку лідера збірної України вже три «срібла» та дві «бронзи».

  • Втретє в кар'єрі Олексій Середа набрав за виступ понад 500 балів. Рекордом українця залишаються 528.65 бала — його «бронзовий» результат у фіналі ЧС-2024.

 

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