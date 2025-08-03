Миколаївський стрибун у воду Середа взяв «срібло» на Чемпіонаті світу-2025

Олексій Середа під час стрибку з 10-метрової вишки, скриншот з трансляції Олімпійських ігор-2024, ілюстративне фото

Миколаївський стрибун у воду Олексій Середа взяв «срібло» у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки.

Результати змагань опубліковані на сайті Міжнародної федерації з водних видів спорту (World Aquatics), пишуть «МикВісті».

До фіналу змагань Олексій Середа пройшов з п'ятого місця, яке українець посів за підсумками півфіналу. Олексій Середа набрав 471.80 балів. Окрім миколаївського спортсмена у півфіналі брав участь ще один українець Марк Гриценко, який за підсумком змагань посів 15-те місце та не потрапив до фіналу.

У першому стрибку у фіналі Олексій Середа показав дев'ятий результат, набравши 78.40 балів, пише «Суспільне.Спорт». Натомість за другий стрибок, з найвищою складністю у своїй програмі (3.7), а саме 4.5 оберти вперед у групуванні. За цей стрибок українець заробив 88.80 балів та спрогресував на п'ять позицій.

81.60 бал за третій стрибок дозволили Середі закріпитися у четвірці лідерів. Середа вийшов на друге місце після четвертої спроби, виконавши стрибок складністю (3.6) 3.5 оберти назад зігнувшись на 88.20 балів. Для Середи це найкраще виконання цього стрибка у поточному сезоні.

Після п'ятого стрибка Олексій Середа зберіг другу сходинку, набравши 86.40 за свою спробу. Проте відставання від лідера змагань перед останньою спробою зросло до 11.5 балів.