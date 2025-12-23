Росіяни вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК: це вже сьома атака з жовтня

Енергетики під час ремонтних робіт на пошкодженій внаслідок російського удару теплоелектростанції компанії ДТЕК. Ілюстраційне фото: Getty Images/Bloomberg/Olga Ivashchenko

Російські військові під час масованої атаки на Україну знову завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Унаслідок атаки було пошкоджено обладнання ТЕС. У компанії зазначили, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції ДТЕК з жовтня.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнавали атак ворога понад 210 разів. Унаслідок обстрілів 59 енергетиків отримали поранення, ще четверо загинули.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що цієї ночі росіяни запустили по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб’єкти на заході країни.

В «Укренерго» повідомили, що внаслідок обстрілу станом на ранок 23 грудня частково знеструмлені споживачі на Рівненщині, Вінниччині, Хмельниччині, Чернігівщині, Житомирщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині.

Нагадаємо, увечері 22 грудня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджені об’єкти припортової інфраструктури та цивільне судно.

Крім цього, 22 грудня, Очаківська та Куцурубська громади Миколаївської області зазнали атак FPV-дронів.