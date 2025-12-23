 Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴850 млн податку на прибуток

  • вівторок

    23 грудня, 2025

  • 1.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 1.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴850 млн податку на прибуток

Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

З січня по листопад 2025 року підприємства Миколаївської області сплатили до державного бюджету 762,3 млн гривень податку на прибуток.

Як повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області, це на 159,7 мільйонів гривень, або на 26,5%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка області в загальних надходженнях до держбюджету становить 5,1%.

Крім того, до місцевих бюджетів підприємці регіону перерахували 96,4 мільйонів гривень податку на прибуток.

Загалом до бюджетів усіх рівнів підприємства Миколаївщини сплатили 858,7 мільйонів гривень цього податку.

Також за 11 місяців року великі платники податків спрямували до обласного бюджету 31,8 мільйонів гривень податку на прибуток. Це на 2,4 мільйонів гривень більше, ніж за той самий період 2024 року.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад 224,3 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Роботодавці Миколаївщини сплатили понад ₴15 млрд єдиного соцвнеску
Аграрії Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴1 млрд за землю
На Миколаївщині за 11 місяців до місцевих бюджетів сплатили понад ₴224 млн податку на нерухомість
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський зоопарк за рік заробив ₴22 млн

Анна Гакман
новини

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках

Анна Гакман
новини

Каша з-під перфоратора: фігурантам скандалу з харчування в школах Миколаєва дали підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

На Миколаївщині за 11 місяців до місцевих бюджетів сплатили понад ₴224 млн податку на нерухомість
Аграрії Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴1 млрд за землю
Роботодавці Миколаївщини сплатили понад ₴15 млрд єдиного соцвнеску

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Каша з-під перфоратора: фігурантам скандалу з харчування в школах Миколаєва дали підозри

6 годин тому

Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

Головне сьогодні