Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴850 млн податку на прибуток

Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

З січня по листопад 2025 року підприємства Миколаївської області сплатили до державного бюджету 762,3 млн гривень податку на прибуток.

Як повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області, це на 159,7 мільйонів гривень, або на 26,5%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка області в загальних надходженнях до держбюджету становить 5,1%.

Крім того, до місцевих бюджетів підприємці регіону перерахували 96,4 мільйонів гривень податку на прибуток.

Загалом до бюджетів усіх рівнів підприємства Миколаївщини сплатили 858,7 мільйонів гривень цього податку.

Також за 11 місяців року великі платники податків спрямували до обласного бюджету 31,8 мільйонів гривень податку на прибуток. Це на 2,4 мільйонів гривень більше, ніж за той самий період 2024 року.

