Бюджети Миколаївщини у січні отримали майже ₴4 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне

Майже 4 млн грн від ліцензій отримали бюджети Миколаївщини у січні 2026 року. Ілюстративне фото: МикВістіМайже 4 млн грн від ліцензій отримали бюджети Миколаївщини у січні 2026 року. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні 2026 року місцеві бюджети Миколаївської області поповнилися на 3,8 мільйони гривень за рахунок плати за ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами. Йдеться про ліцензії на виробництво спирту коньячного й алкогольних напоїв, а також на оптову та роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет і пальним.

Про це повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області.

За даними податкової, надходження зросли на 387,5 тисячі гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року, що становить понад 22%.

Упродовж першого місяця цього року платникам області видали 305 ліцензій. Зокрема:

  • 270 — на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (включно з рідинами для електронних сигарет);
  • 27 — на зберігання пального;
  • 6 — на роздрібну торгівлю пальним;
  • 2 — на оптову торгівлю пальним.

Водночас через порушення податкового законодавства в області анулювали 182 ліцензії.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 39,2 мільйона гривень плати за ліцензії на виробництво та торгівлю алкоголем, тютюновими виробами й пальним.

