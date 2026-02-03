Бюджети Миколаївщини у січні отримали майже ₴4 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне
13:10, 03 лютого, 2026
-
У січні 2026 року місцеві бюджети Миколаївської області поповнилися на 3,8 мільйони гривень за рахунок плати за ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами. Йдеться про ліцензії на виробництво спирту коньячного й алкогольних напоїв, а також на оптову та роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет і пальним.
Про це повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області.
За даними податкової, надходження зросли на 387,5 тисячі гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року, що становить понад 22%.
Упродовж першого місяця цього року платникам області видали 305 ліцензій. Зокрема:
- 270 — на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (включно з рідинами для електронних сигарет);
- 27 — на зберігання пального;
- 6 — на роздрібну торгівлю пальним;
- 2 — на оптову торгівлю пальним.
Водночас через порушення податкового законодавства в області анулювали 182 ліцензії.
Раніше повідомлялось, що у 2025 році до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 39,2 мільйона гривень плати за ліцензії на виробництво та торгівлю алкоголем, тютюновими виробами й пальним.
