На Миколаївщині за 11 місяців до місцевих бюджетів сплатили понад ₴224 млн податку на нерухомість

На Миколаївщині за 11 місяців до місцевих бюджетів сплатили понад ₴224 млн податку на нерухомість. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За 11 місяців 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували до місцевих бюджетів понад 224,3 мільйонів гривень податку на нерухоме майно. Це на 14,2%, або на 27,8 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомили фахівці управління економічного аналізу Головного управління ДПС у Миколаївській області. У відомстві наголосили, що саме податок на нерухомість є одним із важливих платежів, адже ці кошти спрямовуються безпосередньо до місцевих бюджетів громад.

Найбільшу частку сплатили юридичні особи — вони переказали близько 136,4 мільйони гривень податку на нерухоме майно. Це на 14,2%, або на 17 мільйонів більше, ніж за 11 місяців минулого року.

Фізичні особи за звітний період перерахували 87,9 мільйонів податку на нерухомість, що на 14,1%, або на 10,9 мільйонів перевищує показники січня–листопада 2024 року.

Загалом, питома вага податку на нерухоме майно у сумі надходжень до місцевих бюджетів області становить 2,2%.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Як у Миколаєві працює «єВідновлення» та чи покривають компенсації потреби людей».

