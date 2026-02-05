Платники податків Миколаївщини у січні перерахували до бюджетів майже ₴2,4 млрд
- Світлана Іванченко
22:37, 05 лютого, 2026
У січні 2026 року платники податків Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 2,4 мільярди гривень.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
За даними податківців, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 12,4% — це на 261,3 мільйони гривень більше.
До державного бюджету платники Миколаївщини сплатили 1,4 мільярди гривень, що на 10%, або на 127,2 мільйони гривень, перевищує показники січня 2025 року.
Основними бюджетоформуючими податками стали:
- податок на доходи фізичних осіб — 693,5 мільйони гривень;
- податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 384 мільйони гривень.
Окремо зазначається, що на підтримку української армії платники області спрямували 262,1 мільйони гривень військового збору. Це на 29,8%, або на 60,2 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
До місцевих бюджетів у січні надійшло 978,4 мільйони гривень. Темп зростання надходжень становить 115,9%, що на 134,1 мільйони гривень більше, ніж торік.
Раніше депутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова вважає, що звернення депутатів із вимогою не посилювати податкове навантаження на місцевих підприємців мають бути «почуті та враховані».
