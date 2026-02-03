 Кісельова: звернення депутатів Миколаєва щодо податків для підприємців мають бути почуті

«Мають почути і врахувати», — Кісельова про звернення депутатів міськради щодо вимоги не підвищувати податки для підприємців

Депутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова, фото: МикВістіДепутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова, фото: МикВісті

Депутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова вважає, що звернення депутатів із вимогою не посилювати податкове навантаження на місцевих підприємців мають бути «почуті та враховані».

Про це вона сказала у коментарі «МикВісті».

Як відомо, депутати Миколаївської міської ради звернулись до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із вимогою не посилювати податкове навантаження на місцевих підприємців.

— Я щиро вірю, що коли місцеві ради, підприємці та кожен депутат у своїй професійній діяльності звертають увагу на ці питання і донесуть це до ініціаторів законопроєктів, їх мають почути і врахувати. Я вже багато часу працюю у цій сфері і добре знаю, як зароджувалася спрощена система оподаткування, як вона свого часу підтримала розвиток України та малий і середній бізнес, який сьогодні подекуди став великим. Тобто економічна модель України дуже залежала від суб'єкта і платників єдиного податку, — сказала Олена Кісельова.

Як відомо, зокрема, планується запровадження додаткового податкового навантаження для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад один мільйон гривень — їх зобов’яжуть сплачувати податок на додану вартість.

— Мета законопроєкту збільшення надходжень до бюджету. Друге – це боротьба з контрабандою на митниці. Але під цю благу ідею потрапляють навіть ті підприємці, які просто ведуть свою діяльність. Наприклад, фотографи, перукарі, репетитори, айтішники — ті, хто не має жодного стосунку до переміщення товарів через митницю. А виходить, що якщо вони реалізують послуг або товарів на мільйон гривень, то автоматично стають платниками податку на додану вартість, — резюмувала Олена Кісельова.

Текст звернення депутатів Миколаївської міської ради VIII скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення посилення податкового навантаження:

Зазначимо, що 27 листопада стало відомо про погодження Україною нових вимог Міжнародного валютного фонду, які, зокрема, передбачають скасування частини податкових пільг. Це є умовою для отримання чергового кредитного траншу МВФ.

Зокрема, планується запровадження додаткового податкового навантаження для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад один мільйон гривень — їх зобов’яжуть сплачувати податок на додану вартість.

Згодом цю інформацію офіційно підтвердили в МВФ, наголосивши, що виконання Україною вимог Фонду є необхідною умовою для надання кредиту в розмірі 8 мільярдів доларів.

В свою чергу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у запровадженні податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців у першу чергу винуваті «хитрий» великий бізнес та недостатня робота фіскалів.

Нещодавно, 12 січня, Асоціації міст України звернулась до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Президента України щодо неприпустимості введення обов’язкового податку на додану вартість для платників єдиного податку.

У зверненні наголошується, що запровадження ПДВ для спрощеної системи оподаткування може призвести до тінізації бізнесу, скорочення робочих місць і, як наслідок, зменшення надходжень до місцевих бюджетів. У цьому процесі взяв участь і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Читайте статтю «МикВісті»: «Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла».

Реклама
Павлович хоче звернутися до прокуратури через депутатів, які «саботують» голосування на сесії
Миколаївські депутати просять владу не підвищувати податки для підприємців
Ресторани додають до чеку плату за генератор: у Держпродспоживслужбі пояснили, чи законно це

АМКУ підозрює змову на закупівлі освітлення для «Миколаївелектротрансу»

Павлович хоче звернутися до прокуратури через депутатів, які «саботують» голосування на сесії

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого

