«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Вулиця Соборна у Миколаєві, січень 2026 року. Фото: МикВісті

З початку 2026 року в Миколаєві посилили графіки відключення електроенергії. Іноді світла та тепла в місті може не бути до 19 годин на добу. За таких умов малому бізнесу доводиться закуповувати генератори, скорочувати графіки роботи й покривати додаткові витрати, аби зберегти роботу закладів.

«МикВісті» відвідали кафе та магазини в Миколаєві й з’ясували, як підприємці адаптуються до тривалих відключень електроенергії, з якими труднощами стикаються щодня та як це впливає на їхню роботу.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що мешканцям регіону варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Водночас він каже, що безпосередніх уражень енергетичної інфраструктури на території області не було, однак загальна ситуація в енергосистемі залишається складною. Посадовець просив вибачення перед миколаївцями за часті перебої та зазначив, що наразі вплинути на ситуацію неможливо.

Через нестабільне електропостачання місцеві підприємці змушені пристосовуватися до нових умов. Вони стикаються з перебоями у роботі обладнання, зменшенням потоку клієнтів, а також додатковими витратами на пальне та обслуговування альтернативних джерел електроенергії.

Як зазначають миколаївські підприємці, через нестабільне електропостачання вони змушені адаптуватися до нових умов. Тривалі відключення світла впливають на графіки роботи та економічну стабільність їхніх закладів, змушуючи шукати способи підтримувати роботу навіть у складних умовах.

Директорка магазину готових мʼясних продуктів «Шампурофф» Тетяна Звіададзе каже, що через тривалі відключення вони вже придбали другий генератор. В середньому на місяць на паливо йде близько 25 тисяч гривень. Жінка жаліється, що під час семигодинних відключень у приміщенні стає дуже холодно, а працівники мерзнуть. Через це доводиться скорочувати графіки роботи.

— Зараз будь-якому бізнесу дуже складно працювати. У нас уже два генератори: раніше був один, зараз два. Довелося скоротити робочий день, через що ми втратили частину замовлень, бо багато клієнтів приходять увечері, а ми не можемо залишатися до восьмої години вечора. Коли по сім годин немає світла, в магазині стає дуже холодно. У нас електричне опалення, страждає персонал — дівчата та хлопці мерзнуть і хворіють. Витрати ростуть, бо паливо дороге — лише на генератор пішло понад 25 тисяч гривень. Я не уявляю, що буде у січні. Ми тримаємось, але я навіть не знаю, як працювати далі — це дуже складно, — розповідає Тетяна Звіададзе.

Однак підприємиця додала, що навіть у разі блекаутів у місті вони готові працювати частково, щоб забезпечити потреби клієнтів.

— Як би нам не було складно, я все одно вірю, що ми втримаємося. Ми працюватимемо частково, не повний робочий день, але будемо годувати наших клієнтів, бо у багатьох немає можливості готувати самостійно — у них теж електроопалення та електроплити. Ми готові піти назустріч людям: зараз не про прибуток головне, а просто вистояти, — підсумувала жінка.

Магазин готових мʼясних продуктів «Шампурофф» у Миколаєві. Фото: МикВісті

Без світла також важко працювати миколаївській кондитерській «Bon Bon». Працівниця Тетяна Чернявська розповіла, що через відключення електроенергії вони не можуть приймати замовлення, а клієнтів стає значно менше.

— Зараз дуже складно. Ми не можемо нічого пекти, тому багато замовлень доводиться відмовляти, бо не вистачає часу приготувати всі бісквіти та торти — для цього потрібно світло. У приміщенні температура +10 градусів. Ми працюємо на генераторі, але наші печі не справляються з його потужністю, тому працювати важко. Клієнтів стало набагато менше: учора взагалі майже нікого не було, зайшли лише кілька людей. Люди не приходять, бо у багатьох немає грошей — вони збирають кошти на генератори та обігрівачі, — сказала Тетяна Чернявська.

Водночас жінка не відкидає, що у разі повної відсутності електропостачання кондитерській, ймовірно, доведеться тимчасово зачинитися, оскільки без світла випікати торти буде неможливо.

Миколаївська кондитерська «Bon Bon». Фото: МикВісті

Ще одні підприємці з Миколаєва — магазин жіночої білизни «iodonna» — на початку відключень електроенергії придбали зарядну станцію, що дозволяє їм легше працювати в нинішніх умовах. Працівниця магазину Ксенія Соколова розповідає, що завдяки станції заклад може працювати під час знеструмлень до пʼяти годин.

— Ми придбали зарядну станцію ще минулого року, тому зараз можемо працювати без перебоїв. Коли вимикають світло, ми вмикаємо обігрівачі та нагріваємо приміщення, тож працюємо у звичайному режимі щодня. Наша станція розрахована на великий обсяг — її вистачає приблизно на п’ять годин роботи зі світлом. Тобто якщо зранку ми працюємо кілька годин без електроенергії, то до вечора вже працюємо на станції. Загалом нам цього вистачає, — розповіла Ксенія Соколова.

Магазин жіночої білизни «iodonna» у центрі Миколаєві. Фото: МикВісті

Вона також зазначила, що кількість клієнтів дещо зменшилася, однак це може бути пов’язано не лише з відключеннями електроенергії, а й із сезонністю, адже січень традиційно є менш активним місяцем для бізнесу.

Ситуація у магазині дитячого одягу «Golden Angel» трохи важча. Підприємиця Тетяна Узун розповідає, що магазин працює з 2012 року, однак через тривалі відключення електроенергії нині опинився на межі закриття.

— Зараз нам дуже важко працювати, тому що в приміщенні немає опалення, а дітям потрібно міряти одяг. Ми маємо накопичувач енергії, але через те, що світло подають дуже обмежено, він не встигає заряджатися. Кондиціонери не справляються, і навіть від генератора вони не тягнуть. Самого генератора у нас немає, бо немає сенсу його купувати — він не потягне старі кондиціонери, — розповіла підприємиця.

Вона також зазначила, що наразі клієнтів у магазині практично немає. Водночас заклад намагається дотримуватися звичного графіка роботи — з 10:00 до 18:00, попри низьку температуру в приміщенні.

— Я навіть не знаю, що сказати. До сценарію з двома годинами світла на добу ми не готові — ми цього просто не витягнемо. У такому разі нам доведеться закриватися, вибору не залишиться, — додала Тетяна Узун.

Генератор біля кондитерської «Bon Bon» у Миколаєві. Фото: МикВісті

Таким чином, тривалі відключення електроенергії по-різному впливають на малий бізнес у Миколаєві. Частині підприємців вдається частково адаптуватися завдяки генераторам або зарядним станціям, однак для інших відсутність стабільного електропостачання стає критичною. Підприємці зазначають, що за подальшого погіршення ситуації та скорочення часу подачі світла багато закладів можуть опинитися перед необхідністю тимчасово припиняти роботу або закриватися.