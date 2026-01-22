«Нічого не можемо вдіяти», — Кім про ситуацію зі світлом на Миколаївщині

Кім про відключення світла: уражень немає, але ситуація залишається складною. Фото: МикВісті

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

Він зазначив, що причиною проблем залишаються наслідки російських атак по енергетичній системі України.

За словами Віталія Кіма, безпосередніх уражень енергетичної інфраструктури на території області не було, однак ситуація в енергосистемі загалом залишається складною. Електроенергію частково імпортують, працюють підприємства та когенераційні установки, втім цього недостатньо, аби уникнути перебоїв, особливо за низьких температур.

«Повний кошмар зі світлом. І нічого не можемо вдіяти. Уражень у нас не було, слава Богу, і світло імпортують підприємства, і когенерація працює, але все одно мерзнемо», — зазначив він.

Очільник ОВА наголосив, що розуміє незручності для людей та перепросив за ситуацію.

«Маю вибачитись перед людьми за незручності. Маємо памʼятати, що винні росіяни», — додав Віталій Кім.

Раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

Крім цього, нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація з теплопостачанням в Україні може почати поступово покращуватися навесні, однак до того часу енергосистема й надалі перебуватиме під тиском через російські обстріли, холодну погоду та обмежені можливості протиповітряної оборони.